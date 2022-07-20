США устали помогать Украине

США начинают уставать от затянувшегося конфликта на Украине?

Даже близкие соратники Джо Байдена сомневаются, не устанет ли в скором времени Америка от ноши в виде военной помощи Украине, пишет The Economist. По мнению автора, будущее поддержки Штатами Киева зависит от трех факторов: промежуточные выборы в Конгресс, приверженность европейских союзников и успехи Украины на поле боя.

Президент Джо Байден обещает поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Только на одну военную помощь его администрация уже потратила восемь миллиардов долларов. В мае Конгресс принял дополнительный бюджет в размере 40 миллиардов — больше, чем просил Байден, и больше годового оборонного бюджета многих европейских союзников, — чтобы помочь Украине справиться с последствиями конфликта для всего мира.

Но спустя почти шесть месяцев после начала военных действий, которые рискуют перерасти в затянувшийся конфликт, даже близкие соратники Байдена начинают задаваться вопросом, не устанет ли в скором времени Америка от такой ноши. По непопулярности президент обгоняет Дональда Трампа, когда тот находился на этом же этапе президентства. Инфляция и высокие цены на топливо ослабляют покупательную способность американцев. Республиканцы намерены добиться важных целей на промежуточных выборах в ноябре: ожидается, что контроль над Палатой представителей и, вероятно, Сенатом перейдёт к ним.

Сенатор-демократ и близкий соратник Байдена Крис Кунс (Chris Coons), которого ещё иногда называют "теневым госсекретарём" президента, недавно выразил восхищение проявлением единства НАТО на прошедшем в прошлом месяце североатлантическом саммите в Мадриде. При этом он добавил: "Меня беспокоит, будут ли американский народ и избранные им лидеры придерживаться этого курса по мере продолжения российской операции". "Российский лидер Владимир Путин рассчитывает на то, что Запад сместит фокус", — заявил он The Economist 14 июля.

Помощь Украине рассчитана до конца финансового года, то есть до 30 сентября, но никто точно не знает, когда деньги закончатся. В Конгрессе лишь немногие думают, что следующий крупный пакет помощи Украине может быть одобрен до промежуточных выборов. Многие говорят, что и после выборов будет сложно. "Потребуется немало усилий, — считает представитель республиканского Сената. — Попытки убеждения с прошлого раза так и не увенчались достаточным успехом, потому что конфликт коренным образом изменился, а ситуация внутри страны сейчас другая".

Учитывая существенную поляризацию в США, неудивительно, что республиканцы скептически относятся к прокси-войне администрации демократов. По сравнению с мартом, когда конфликт только начинался, сейчас всё меньше американцев готовы платить за поддержку Украины. Недавний опрос, проведённый Университетом Мэриленда, показал, что разрыв между демократами и республиканцами тоже увеличивается. Среди демократов 78% готовы смириться с подорожавшим топливом и 72% готовы потерпеть инфляцию, чтобы помочь Украине. Среди республиканцев на такое были готовы только 44% и 39%, соответственно.

Советники при Конгрессе предполагают, что на поддержку Украины окажут влияние три фактора. Первый заключается в составе Конгресса после промежуточных выборов. Если республиканцы возьмут одну или обе палаты, какая фракция одержит верх? Такой представитель истеблишмента, как лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнел (Mitch McConnell), прибывший в мае вместе со старшими коллегами в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским? Или фанаты Дональда Трампа и его политики нативизма под лозунгом "Сделаем Америку снова великой"?

Большая часть республиканцев всё ещё находится в плену у Трампа. Бывший президент раскритиковал последний пакет помощи Украине, заявив: "Демократы посылают очередные 40 миллиардов долларов Украине, в то время как американские родители с трудом могут прокормить своих детей". Его сторонники могут оживиться, если в предстоящие недели он объявит о намерении вновь баллотироваться на пост президента в 2024. Тем временем беда пришла, откуда не ждали: член Палаты представителей от республиканцев Виктория Спартц (Victoria Spartz), женщина-политик украинского происхождения, призывавшая Байдена действовать решительнее на Украине, недавно обвинила никоторых помощников Зеленского в коррупции.

"Дело в том, что, если республиканцы завоюют Палату представителей в 2022 году, наша поддержка Украины прекратится", — опубликовал в твиттере член Палаты представителей от демократов Рубен Гальего (Ruben Gallego). По его словам, лидеры-республиканцы не смогут помешать таким сторонникам Трампа, как Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene) и Мэтт Гетц (Matt Gaetz), "диктовать нам политику по Украине". На что Гетц ответил: "Рубен прав".

Такое хвастовство — "стремление выдать желаемое за действительное", считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона при Джордже Буше-младшем Эрик Эдельман (Eric Edelman). Среди республиканцев, сидящих в Конгрессе, приверженцы лозунга "Сделаем Америку снова великой" всё ещё составляют меньшинство, но, по мнению Эдельмана, их станет больше после промежуточных выборов. И если они составят большую долю республиканцев в Палате представителей, откуда исходят законы, связанные с бюджетом, и особенно, если они будут удерживать баланс сил, то предоставлять помощь Украине станет сложнее. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) называет Зеленского "современным Уинстоном Черчиллем". Но мало кто ожидает, что он окажет сильное сопротивление трамповским правым. Давление на Сенат (вне зависимости от того, будет он контролироваться демократами или такими республиканцами, как Макконнелл) будет усиливаться, нужно будет умерить крайности мира, в котором призывают "Сделать Америку снова великой". Украинский вопрос — "замена крупной битвы за души в Республиканской партии", считает Эдельман.

Второй фактор связан с тем, до какой степени союзники готовы продолжать помогать Украине в противостоянии с Россией. "Сколько делают наши европейские партнёры? Это буквально первое, что у меня спрашивают", — говорит Кунс. Он отмечает, что для большинства американцев Украина "где-то у черта на куличках". Европейские государства находятся ближе к российской военной угрозе, они более уязвимы к эскалации, потере российских поставок энергоносителей и потоку беженцев.

Пожалуй, самым важным является третий фактор: успехи на поле боя. Если администрация Байдена сможет продемонстрировать, что Украина делает успехи, а не увязает в очередной "бесконечной войне", поддержку стране найти будет легче. Но, по всей видимости, конфликт затянется. В последнее время Украина добилась успеха благодаря использованию американских систем управляемых ракет HIMARS для удара по командным пунктам и складам боеприпасов за линией фронта России. Но украинские силы всё ещё уступают России в плане вооружения, и они пока обороняются, если не отступают.

Цель Байдена в конфликте неясна. Его администрация больше не говорит о помощи Украине для того, чтобы она "одержала победу", теперь речь идёт о том, чтобы она не проиграла. США отправляют HIMARS небольшими партиями, по четыре установки за раз. (Вашингтон утверждает, что нужно время для обучения украинских сил). Но Байден в основном озабочен тем, как предотвратить прямое противостояние между НАТО и Россией, у которой есть ядерное оружие. США потребовали гарантий того, что ракеты GMLRS с дальностью стрельбы 84 километра не будут выпущены по российской территории. Вашингтон пока отказывается поставлять ракетный комплекс ATACMS с дальностью стрельбы 300 километров.

Некоторые считают, что в этом конфликте невозможно одержать победу. Говорят, что администрация Байдена должна поторопиться, чтобы решить проблему дипломатическим путём. Но сторонники Украины, как в рядах демократов, так и республиканцев, считают, что Байден должен поторопиться и выиграть: он должен предоставить Украине больше военной помощи и поскорее, и он должен пойти на больший риск. Эдельман предупреждает команду Байдена: "Если они думают, что пат — это выход, или они не специально ведут партию к пату, то они проиграют на поле битвы, и они проиграют битву за общественное мнение у себя дома".