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В Китае установили срок коррекции траектории околоземного астероида

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Астероид
Астероид.
Источник изображения: © EPA/NASA/JPL-CALTECH

Китайские ученые планируют скорректировать траекторию околоземного астероида к 2026 году. Это необходимо для тестирования новой технологии отклонения подобных объектов, пишет Space News.

Главный конструктор китайской серии ракет «Чанчжэн» Лонг Лехао рассказал, что для цели испытаний выбран астероид 2020 PN1. Специалисты хотят запустить ракету «Чанчжэн-3B», которая будет содержать ударный элемент и наблюдательное устройство. Диаметр целевого объекта составляет около 40 метров. Он не несет угрозы Земле, но манипуляции с ним необходимы для проверки разработанной технологии по коррекции подобных тел, но уже несущих опасность.

В июне 2022 года директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович заявил, что создаваемый российскими учеными космический ядерный буксир «Зевс» может использоваться для изменения орбиты угрожающего жизни на Земле астероида.

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Страны
Китай
Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
2020-й год
Чанчжэн
Ядерный щит
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