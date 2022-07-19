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Военное обозрение

На Донбассе зафиксировано первое боевое применение роботизированного комплекса разминирования «Проход-1»

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Источник изображения: topwar.ru

Первое боевое применение роботизированного комплекса разминирования "Проход-1" зафиксировано в зоне проведения специальной военной операции российской армии на Украине. В каком именно районе Донбасса ведется разминирование не указывается.

Новейший комплекс разминирования "Проход-1" замечен на освобожденных территориях при ведении разминирования. Комплекс ранее на Украине не применялся.

Робот-сапер "Проход-1" создан в НИИ "Сигнал" на базе бронированной машины БМР-3МА. Бронированная машина разминирования БМР-3МА строится на шасси основного танка Т-90А и сохраняет его основные агрегаты. При этом используется усиленная противоминная защита и узлы для установки тралящего оборудования. Обеспечена совместимость с современными катковыми минными тралами КМТ-7 и КМТ-8. В базовой конфигурации БМР-3МА управляется экипажем из двух человек и может перевозить трех саперов.

Комплекс способен работать в трех режимах: под управлением экипажа, дистанционно под управлением оператора и в автоматическом режиме с заранее заданными параметрами движения. "Проход-1" создает проходы в минных полях шириной 4,5 метра в боевых условиях для войсковых колонн. Оснащается тралом для нейтрализации контактных мин, резаками, рубящими провода дистанционно управляемых фугасов и системой создания радиоэлектронных помех для радиоуправляемых фугасов.

Комплекс завершил государственные испытания еще в 2016 году, позднее появились сообщения о поставках "Прохода-1" в инженерные войска, но официального сообщения о принятии его на вооружение до сих пор не было.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БМР-3М Вепрь
Т-90 "Владимир"
Проекты
Робот
РТК
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