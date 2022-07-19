ЦАСТ публикует результаты опроса мнения россиян о сотрудничестве России с Ираном

Накануне визита президента РФ Владимира Путина в Иран Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" заказал у портала SuperJob опрос общественного мнения для изучения отношения россиян к сотрудничеству России и Ирана на фоне санкционного давления со стороны Запада.
В опросе Исследовательского центра социологических опросов компании "SuperJob" приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех регионов России. Ниже мы публикуем результаты этого опроса.
Первый вопрос: "Считаете ли вы Иран дружественной страной для России?"
Второй вопрос: "Как вы считаете, важно ли для России укрепление политических связей с Ираном?"
Третий вопрос: "Как вы считаете, нужно ли России дальнейшее развитие военного и военно-технического сотрудничества с Ираном?"
Четвертый вопрос: "Как вы считаете, важно ли для России укрепление экономических связей с Ираном?"
Пятый вопрос: "Как вы считаете, необходимо ли России изучать и использовать иранский опыт противодействия западному санкционному давлению?"
Шестой вопрос: "Как вы относитесь к возможному вступлению Ирана в группу БРИКС (в эту группу входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР)?"
Опрос проведен Исследовательским центром социологических опросов компании "SuperJob" по заказу Центра анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" в период 14-18 июля.
Центр АСТ напоминает читателям, что издательство уже давно занимается изучением Исламской республики Иран и ранее выпустило книгу по этой теме - "Персидский бастион".
В книге рассматриваются особенности государственного устройства, экономики, внешней политики, военного строительства и оборонной промышленности Исламской Республики Иран. Также отдельно анализируется опыт прямого или косвенного участия Ирана в военных конфликтах начала XXI века и борьбы с сепаратизмом внутри страны.
Книгу можно приобрести в офисе ЦАСТ и на Озон за 1200 рублей. По Москве доставим курьером, в другие города отправим Почтой России.
Подробнее о книгах Центра в посте https://bmpd.livejournal.com/4512471.html