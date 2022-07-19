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bmpd.livejournal.com

ЦАСТ публикует результаты опроса мнения россиян о сотрудничестве России с Ираном

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Накануне визита президента РФ Владимира Путина в Иран Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" заказал у портала SuperJob опрос общественного мнения для изучения отношения россиян к сотрудничеству России и Ирана на фоне санкционного давления со стороны Запада.

В опросе Исследовательского центра социологических опросов компании "SuperJob" приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех регионов России. Ниже мы публикуем результаты этого опроса.

Первый вопрос: "Считаете ли вы Иран дружественной страной для России?"

Второй вопрос: "Как вы считаете, важно ли для России укрепление политических связей с Ираном?"

Третий вопрос: "Как вы считаете, нужно ли России дальнейшее развитие военного и военно-технического сотрудничества с Ираном?"

Четвертый вопрос: "Как вы считаете, важно ли для России укрепление экономических связей с Ираном?"

Пятый вопрос: "Как вы считаете, необходимо ли России изучать и использовать иранский опыт противодействия западному санкционному давлению?"

Шестой вопрос: "Как вы относитесь к возможному вступлению Ирана в группу БРИКС (в эту группу входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР)?"

Опрос проведен Исследовательским центром социологических опросов компании "SuperJob" по заказу Центра анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" в период 14-18 июля.

Центр АСТ напоминает читателям, что издательство уже давно занимается изучением Исламской республики Иран и ранее выпустило книгу по этой теме - "Персидский бастион".

В книге рассматриваются особенности государственного устройства, экономики, внешней политики, военного строительства и оборонной промышленности Исламской Республики Иран. Также отдельно анализируется опыт прямого или косвенного участия Ирана в военных конфликтах начала XXI века и борьбы с сепаратизмом внутри страны.

Книгу можно приобрести в офисе ЦАСТ и на Озон за 1200 рублей. По Москве доставим курьером, в другие города отправим Почтой России.

Подробнее о книгах Центра в посте https://bmpd.livejournal.com/4512471.html

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Страны
Бразилия
Индия
Иран
Китай
Россия
ЮАР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
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