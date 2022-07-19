Войти
D-Russia.ru

Закон о военном инновационном технополисе «Эра» подписан президентом

295
0
0
Военный инновационный технополис «Эра»
Военный инновационный технополис «Эра».
Источник изображения: D-Russia.ru

Президент РФ подписал закон от 14.07.2022 № 253-ФЗ «О Военном инновационном технополисе «Эра»; документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг и вступит в силу спустя 90 дней.

Напомним, указ президента о создании технополиса «Эра» был подписан в июне 2018 года. На сегодняшний день в технополисе к научно-исследовательской работе в области технологий искусственного интеллекта привлечены сотни экспертов из ведущих научных и образовательных организаций, предприятий ОПК, вузов и НИО Минобороны России. Более 500 организаций взаимодействует с технополисом, среди них 80% – это предприятия оборонно-промышленного комплекса, 18% – научные учреждения и 2% – некоммерческие организации.

Подписанный федеральный закон регулирует отношения, возникающие при функционировании технополиса «Эра» как специализированного инновационного центра, научно-исследовательского, производственного и образовательного комплекса, объединяющего научные организации, образовательные организации высшего образования, государственные корпорации, предприятия промышленности, организации оборонно-промышленного комплекса и другие российские организации, осуществляющие научно-технологическую деятельность в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства и специализированного инновационного центра.

Документ определяет цели создания технополиса и его задачи, описывает местонахождение и территории структуры, а также инфраструктуру и имущество. В законе определены особенности заключения договоров, определяются задачи Совета технополиса и научно-экспертного совета, устанавливаются принципы финансирования «Эры» и т.д.

 

Цели и задачи технополиса

Целями создания технополиса являются:

  • формирование эффективной модели организации научно-технологической деятельности в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства;
  • создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей продвижение, поддержку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения, научных (научно-технических) результатов, в отношении которых получено обоснование возможности и целесообразности их использования.

Задачами технополиса являются:

  • поиск инновационных научно-технических идей, передовых конструкторских и технологических решений в области создания (разработки) и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения и доведение указанных идей и решений до уровня научных (научно-технических) проектов, в отношении которых будет получено теоретическое и (или) экспериментальное обоснование возможности и целесообразности практического применения (внедрения) созданных при их реализации результатов интеллектуальной деятельности в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства;
  • продвижение и поддержка научных (научно-технических) результатов, в отношении которых получено обоснование возможности и целесообразности их внедрения в производство высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения;
  • производство экспериментальных образцов, макетов изделий и их элементов, образцов вооружения, военной и специальной техники;
  • сохранение и наращивание научного потенциала участников технополиса, организаций военно-научного комплекса Вооруженных Сил РФ и организаций оборонно-промышленного комплекса;
  • иные задачи, решение которых возлагается на технополис в соответствии с законодательством РФ.
Права на данный материал принадлежат D-Russia.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.02.2016
Главы военных ведомств РФ и САР подвели итоги операции ВКС России в Сирии
05.10.2015
Космические войска России получат более 30 новинок вооружений
19.06.2015
Подводный робот от ОПК ориентируется на глубине без помощи ГЛОНАСС
19.12.2013
«Рособоронэкспорт», «Авиакор» и Elettronica S.p.A. подписали пакет соглашений о сотрудничестве по оснащению самолетов Ан-140
30.07.2013
Российские военные активизировались на суше, на море и в воздухе
06.03.2013
Нужен и после отставки
28.11.2011
Лондон отказался предоставлять Москве информацию о вооружениях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:30
  • 5
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 19.07 04:40
  • 30
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 19.07 02:39
  • 29257
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 01:25
  • 2
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 19.07 01:20
  • 1
Кто боится американской армии
  • 19.07 00:32
  • 105
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 17:57
  • 57
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 16:59
  • 59
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 18.07 15:50
  • 8
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 15:46
  • 2
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 18.07 15:04
  • 37
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой