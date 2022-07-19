Закон о военном инновационном технополисе «Эра» подписан президентом

Президент РФ подписал закон от 14.07.2022 № 253-ФЗ «О Военном инновационном технополисе «Эра»; документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг и вступит в силу спустя 90 дней.

Напомним, указ президента о создании технополиса «Эра» был подписан в июне 2018 года. На сегодняшний день в технополисе к научно-исследовательской работе в области технологий искусственного интеллекта привлечены сотни экспертов из ведущих научных и образовательных организаций, предприятий ОПК, вузов и НИО Минобороны России. Более 500 организаций взаимодействует с технополисом, среди них 80% – это предприятия оборонно-промышленного комплекса, 18% – научные учреждения и 2% – некоммерческие организации.

Подписанный федеральный закон регулирует отношения, возникающие при функционировании технополиса «Эра» как специализированного инновационного центра, научно-исследовательского, производственного и образовательного комплекса, объединяющего научные организации, образовательные организации высшего образования, государственные корпорации, предприятия промышленности, организации оборонно-промышленного комплекса и другие российские организации, осуществляющие научно-технологическую деятельность в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства и специализированного инновационного центра.

Документ определяет цели создания технополиса и его задачи, описывает местонахождение и территории структуры, а также инфраструктуру и имущество. В законе определены особенности заключения договоров, определяются задачи Совета технополиса и научно-экспертного совета, устанавливаются принципы финансирования «Эры» и т.д.

Цели и задачи технополиса

Целями создания технополиса являются:

формирование эффективной модели организации научно-технологической деятельности в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства;

создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей продвижение, поддержку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения, научных (научно-технических) результатов, в отношении которых получено обоснование возможности и целесообразности их использования.

Задачами технополиса являются: