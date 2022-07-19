Двигатель нового Ми-171А3 автоматически адаптируется под условия эксплуатации

Двигатели ВК-2500ПС-03 разработки и производства АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) для нового офшорного вертолета Ми-171А3 позволят эксплуатировать машину в любых климатических зонах. Двигатель этого типа автоматически адаптируется под любые изменения окружающей среды с помощью системы автоматического регулирования и контроля.

В двигателе применена система автоматического регулирования и контроля с полной ответственностью БАРК-6В-7С. Она объединяет огромное количество датчиков и систем измерения, которые контролируют работу двигателя на всех режимах и могут самостоятельно адаптировать их под условия эксплуатации.

Конструкция ВК-2500ПС-03 предусматривает возможность эксплуатации в любой географической точке: на суше, на море, в тропиках и в суровый мороз, при воздействии морского тумана и морской воды. Работоспособность двигателя обеспечивается в диапазоне эксплуатационных температур наружного воздуха от минус 50 ºС до плюс 60 ºС, надежный запуск мотора подтвержден на высоте до 6000 м.

«Недавно успешно стартовали летные испытания нового офшорного вертолета Ми-171А3, к работе двигателей претензий нет. Машина будет востребована в России и за рубежом, как и вся отечественная вертолетная техника, которая хорошо себя зарекомендовала с точки зрения надежности и удобства эксплуатации, — отмечает Евгений Проданов, директор программы ВК-2500, ТВ3-117 — главный конструктор ОДК-Климов. — При разработке мотора изначально закладывались резервы, которые в дальнейшем позволяли бы совершенствовать вертолетную технику как по эксплуатационным качествам, так и по топливной экономичности. Подчеркну, мы готовы обеспечить выпуск необходимого количества двигателей ВК-2500ПС-03».

Надежная эксплуатация новой машины холдинга «Вертолеты России» будет обеспечена не только за счет конструкции мотора и систем управления, но и благодаря применению современных материалов и покрытий. При разработке двигателя учитывалась необходимость его применения во влажном морском и тропическом климате, поэтому конструктивные решения, применяемые материалы и покрытия в значительной степени улучшают эксплуатационные качества. В частности, современные материалы лопаток двигателя предотвращают коррозию.

Двигатель ВК-2500ПС-03 применяется в составе двухдвигательной силовой установки семейства многоцелевых вертолётов. АО «ОДК-Климов» является и изготовителем, и разработчиком — держателем сертификата типа ВК-2500ПС-03, сертифицированного в Индии, Южной Корее, Колумбии, Китае.

«Поскольку Ми-171А3 предназначен для длительных полетов над морем, к надежности и безопасности его силовой установки предъявляются особенно высокие критерии. Двигатели ВК-2500ПС-03 соответствуют жестким требованиям, поскольку в их конструкции применены проверенные технические решения, доказавшие свою надежность, оптимально сочетающиеся с современными цифровыми технологиями. Таким образом, надежность силовой установки дополнительно возросла благодаря расширению диапазона разрешенных режимов эксплуатации», — рассказал главный конструктор дирекции программы «Вертолеты типа Ми-8 Ми-17 и их модификации» НЦВ Миль и Камов Сергей Каюмов.

Ми-171А3 — это первый российский вертолет, который разработали для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Его создали в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа. Машина полностью отвечает требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью, подходит как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Вертолет можно применять для поисково-спасательных операций.

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