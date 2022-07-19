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ТАСС

Подразделению Северного флота присвоят почетное наименование по региону базирования в СЗФО

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Учение мотострелковой бригады Северного флота в Мурманской области
Учение мотострелковой бригады Северного флота в Мурманской области.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Львов

МУРМАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Мотострелковому подразделению Северного флота (СФ) намерены присвоить почетное наименование по названию одного из регионов базирования. Силы СФ располагаются в четырех регионах Северо-Западного федерального округа: Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе (НАО), и военнослужащие из этих субъектов РФ будут распределятся на контрактную службу по "домашнему" принципу, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе флота.

"Почетное наименование по названию одного из регионов базирования сил Северного флота, которые расположены в Мурманской и Архангельской областях, Коми и НАО, будет присвоено мотострелковому подразделению флота. В данный момент вопрос конкретного региона прорабатывается. Планируется, что комплектование данного подразделения военнослужащими для прохождения военной службы по контракту будет производиться преимущественно выходцами из данного региона", - сообщили в пресс-службе.

Представители СФ отметили, что с такой инициативой выступили общественники - члены ветеранских и патриотических организаций в Мурманской и Архангельской областях.

Ветеранов-североморцев поддержал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, отметив важность инициативы. "Присвоение такого почетного наименования позволит укрепить шефские связи между подразделением и регионом, его жителями, общественностью, послужит поддержанию и развитию традиций воинского коллектива на основе примеров мужества, доблести и отваги, проявленных при выполнении боевых и специальных задач", - приводятся в сообщении пресс-службы слова адмирала.

Мотострелковые войска - самый многочисленный род войск, составляющий основу сухопутных войск и ядро их боевых порядков.

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Страны
Россия
Проекты
СФ
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