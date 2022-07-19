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РИА Новости

Авиаэксперт: вертолет Ми-171Е привлекает внимание потенциальных заказчиков

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Ми-171Е
Вертолет Ми-171Е.
Источник изображения: http://rus-helicopters.com

Объем поставок за рубеж вертолетов по линии "Рособоронэкспорта" превысил в этом году 30 миллиардов рублей, сообщили в "Ростехе". В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка объяснил, почему, по его мнению, следует ожидать роста объемов экспорта российских вертолетов.

Поставки за рубеж российских вертолетов в этом году по линии "Рособоронэкспорта" превысили 30 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

"Большинство из экспортированных машин произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе, доля которого в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня составляет более 80 миллиардов рублей", – приводит его слова "Ростех".

В эфире радио Sputnik авиаэксперт, генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка прокомментировал это сообщение.

"Это значительная сумма, особенно на фоне действующих санкций. Такой результат положительно влияет на производство, позволяет предприятию развиваться, наращивать приборное, станочное оборудование", – отметил эксперт.

В "Ростехе" также сообщили, что подписан контракт на поставку иностранному заказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е.

Эти машины входят в линейку модификаций знаменитого вертолета Ми-8, пояснил Виктор Прядка.

"За счет глубочайшей модернизации, полной замены радиоэлектронного оборудования, бортового вычислительного комплекса этот вертолет привлекает внимание потенциальных заказчиков по всему миру", – сказал он.

Также, по мнению эксперта, потенциальные заказчики принимают во внимание успешную работу российских боевых вертолетов в зоне специальной военной операции на Украине.

"Я думаю, будет увеличение портфеля заказов. Особенно активно за рубежом наблюдают за вертолетами семейства Ка-52 "Аллигатор"... Идет информация о том, как успешно вертолеты действуют против бронетанковой техники, различных гаубиц и так далее", – добавил Виктор Прядка.
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Страны
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
РОЭ
У-УАЗ
Персоны
Михеев Александр
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