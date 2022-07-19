Авиаэксперт: вертолет Ми-171Е привлекает внимание потенциальных заказчиков

Объем поставок за рубеж вертолетов по линии "Рособоронэкспорта" превысил в этом году 30 миллиардов рублей, сообщили в "Ростехе". В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка объяснил, почему, по его мнению, следует ожидать роста объемов экспорта российских вертолетов.
Поставки за рубеж российских вертолетов в этом году по линии "Рособоронэкспорта" превысили 30 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.
"Большинство из экспортированных машин произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе, доля которого в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня составляет более 80 миллиардов рублей", – приводит его слова "Ростех".
В эфире радио Sputnik авиаэксперт, генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка прокомментировал это сообщение.
В "Ростехе" также сообщили, что подписан контракт на поставку иностранному заказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е.
Эти машины входят в линейку модификаций знаменитого вертолета Ми-8, пояснил Виктор Прядка.
Также, по мнению эксперта, потенциальные заказчики принимают во внимание успешную работу российских боевых вертолетов в зоне специальной военной операции на Украине.