Войти
Lenta.ru

Раскрыты характеристики телескопа Уэбба

265
0
0
Шесть сегментов главного зеркала JWST в камере для криогенных испытаний
Шесть сегментов главного зеркала JWST в камере для криогенных испытаний.
Источник изображения: NASA, MSFC, David Higginbotham

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) НАСА сохраняет снятые фотографии на SSD-накопитель емкостью 68 гигабайт. Об этом сообщает издание Engadget.

Журналисты медиа ссылаются на данные IEEE Spectrum. В документе были раскрыты характеристики телескопа — выяснилось, что устройство имеет встроенный SSD-накопитель емкостью 68 гигабайт. По словам специалистов, подобного объема достаточно, чтобы обрабатывать сделанные JWST снимки, «но не более». В середине июля телескоп прислал на Землю изображение Юпитера.

Авторы отметили, что наличие твердотельного накопителя емкостью всего 68 гигабайт может показаться смехотворным для телескопа стоимостью 10 миллиардов долларов, однако выбор данного компонента можно объяснить. В первую очередь это связано с тем, что все оборудование, установленное на телескопе Джеймса Уэбба, прошло длительный процесс сертификации. По их словам, JWST работает на огромном расстоянии от Земли, подвергается воздействию радиоактивного излучения и сверхнизкой температуры.

Журналисты выяснили, что используемый НАСА SSD-накопитель может заполнить все свободное пространство примерно за 120 минут. Однако дефицита памяти не должно быть, так как оборудование передает информацию на Землю со скоростью около 28 мегабит в секунду. «Телескоп делает это в течение двух четырехчасовых контактных окон каждый день, каждое из которых позволяет передавать 28,6 гигабайта данных», — отметили авторы.

Однако определенный риск заполнения памяти все же присутствует. По оценке НАСА, через 10 лет JWST будет доступно не более 60 гигабайт данных из-за износа накопителя и воздействия радиации. Это может затруднить процесс передачи данных.

В марте 2021 года энтузиасты выяснили, что в работающем на Марсе ровере Perseverance установлен процессор двадцатилетней давности. Чип PowerPC 750, примененный в компьютере iMac G3, имеет защиту от радиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
ИТ
Марс
Похожие новости
12.02.2021
На МКС отправят новый суперкомпьютер
25.01.2021
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
31.07.2020
Холод, ветер, радиация: что угрожает марсианскому вертолету
14.02.2019
СМИ: NASA предприняло последние попытки восстановить связь с марсоходом Opportunity
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
01.07.2015
«В пилотируемой космонавтике мы многое потеряли»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:30
  • 5
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 19.07 04:40
  • 30
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 19.07 02:39
  • 29257
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 01:25
  • 2
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 19.07 01:20
  • 1
Кто боится американской армии
  • 19.07 00:32
  • 105
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 17:57
  • 57
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 16:59
  • 59
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 18.07 15:50
  • 8
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 15:46
  • 2
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 18.07 15:04
  • 37
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой