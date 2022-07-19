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Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»

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Владимир Путин и Сергей Чемезов
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи. 17 мая 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин оценил результаты госкорпорации «Ростех» и направлений, которые она курирует. Российский лидер назвал их скромными, передает ТАСС.

«Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит», — сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства, в частности, остался неудовлетворен результатом проекта по созданию сетей 5G, развитию производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания. Он отметил, что в прошлом году программу по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Минцифры планирует внедрить связь пятого поколения в городах-миллионниках к 2024 году. В министерстве назвали 5G критической технологией, которую в России приняли решение развивать своими силами.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
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2 комментария
№1
19.07.2022 01:08
Кто же друзей малокомпетентных назначает у которых суперяхты в Испании конфисковывают
0
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№2
19.07.2022 01:25
Компетентные озлоблены, что не могут скиздить(страшно, посодют) свой мильен $ и готовы разгромить страну. Часто бегают толпой по улицам с оппозицией-старыми девами некрасивой внешности.
На неделе запустили КА "Барс-М" массой 4тн со сроком эксплуатации 5 лет, - передают изображения напрямую, а не передачей вниз с орбиты пленки со всей топографией (ранее "Комета" и "Зенит").
Как бы круглосуточно передавать нашим в планшеты командирам батарей.
0
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