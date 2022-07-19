Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи. 17 мая 2018.

Президент России Владимир Путин оценил результаты госкорпорации «Ростех» и направлений, которые она курирует. Российский лидер назвал их скромными, передает ТАСС.

«Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит», — сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства, в частности, остался неудовлетворен результатом проекта по созданию сетей 5G, развитию производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания. Он отметил, что в прошлом году программу по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Минцифры планирует внедрить связь пятого поколения в городах-миллионниках к 2024 году. В министерстве назвали 5G критической технологией, которую в России приняли решение развивать своими силами.