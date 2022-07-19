Войти
ТАСС

В Омском автобронетанковом институте ремонтную практику провели на технике из зоны СВО

269
0
0
Грузовики колонны материально-технического обеспечения ВС РФ во время движения в зону специальной военной операции
Грузовики колонны материально-технического обеспечения ВС РФ во время движения в зону специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Такую возможность получили учащиеся четвертого курса

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Учащиеся Омского автобронетанкового инженерного института (филиал военной академии материально-технического обеспечения (МТО) им. Хрулева) проходят ремонтную практику на образцах техники, поврежденных во время специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник института генерал-майор Сергей Приймак.

"За эти месяцы [пока длится спецоперация] усилена практическая сторона подготовки. В июне курсанты четвертого курса, обучающиеся и на факультете автотехнического обеспечения и на факультете танкотехнического обеспечения, проходили ремонтную практику в пунктах постоянной дислокации частей и соединений Западного и Южного военного округов. Будущие офицеры получили бесценный опыт, потому что среди техники, подлежавшей ремонту и восстановлению, были и те образцы, что получили повреждения в ходе специальной военной операции на Украине", - рассказал он в интервью, опубликованном в понедельник.

Ранее начальник автобронетанковой службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Александр Васильев сообщал, что срок восстановления военной техники, которой во время спецоперации на Украине потребовались серьезное обслуживание и ремонт, составляет до пяти дней. По его словам, ремонтно-эвакуационному полку удается восстановить более 95% всех поступающих образцов вооружения и военной техники. На предприятия военной промышленности для ремонта доставляют менее 5% техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.05.2022
Минобороны показало кадры работы экипажа установки «Мста-С»
11.02.2022
Начались совместные военные учения России и Белоруссии
06.09.2017
Серый военторг
02.09.2015
Эф-два-два и другие
28.12.2009
Возвращение Руслана
15.06.2009
Волжские крылья
10.07.2007
Министр обороны РФ Сердюков оценивает как важный и необходимый состоявшийся в Москве диалог с украинскими коллегами по вопросам ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:30
  • 5
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 19.07 04:40
  • 30
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 19.07 02:39
  • 29257
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 01:25
  • 2
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 19.07 01:20
  • 1
Кто боится американской армии
  • 19.07 00:32
  • 105
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 17:57
  • 57
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 16:59
  • 59
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 18.07 15:50
  • 8
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 15:46
  • 2
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 18.07 15:04
  • 37
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой