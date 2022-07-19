В Омском автобронетанковом институте ремонтную практику провели на технике из зоны СВО

Такую возможность получили учащиеся четвертого курса

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Учащиеся Омского автобронетанкового инженерного института (филиал военной академии материально-технического обеспечения (МТО) им. Хрулева) проходят ремонтную практику на образцах техники, поврежденных во время специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник института генерал-майор Сергей Приймак.

"За эти месяцы [пока длится спецоперация] усилена практическая сторона подготовки. В июне курсанты четвертого курса, обучающиеся и на факультете автотехнического обеспечения и на факультете танкотехнического обеспечения, проходили ремонтную практику в пунктах постоянной дислокации частей и соединений Западного и Южного военного округов. Будущие офицеры получили бесценный опыт, потому что среди техники, подлежавшей ремонту и восстановлению, были и те образцы, что получили повреждения в ходе специальной военной операции на Украине", - рассказал он в интервью, опубликованном в понедельник.

Ранее начальник автобронетанковой службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Александр Васильев сообщал, что срок восстановления военной техники, которой во время спецоперации на Украине потребовались серьезное обслуживание и ремонт, составляет до пяти дней. По его словам, ремонтно-эвакуационному полку удается восстановить более 95% всех поступающих образцов вооружения и военной техники. На предприятия военной промышленности для ремонта доставляют менее 5% техники.