"Циркон" надводного базирования могут принять на вооружение ВМФ до конца года

По информации источника, государственные испытания изделия завершены

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Новейшая гиперзвуковая ракета "Циркон" для надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России может быть принята на вооружение до конца 2022 года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник, близкий к военному ведомству РФ.

"Государственные испытания изделия завершены, ожидается, что в ближайшие пять месяцев надводный "Циркон" будет принят на вооружение ВМФ", - сказал он.

По данным собеседника агентства, в НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") продолжается серийное изготовление "Цирконов", также параллельно идет работа по увеличению дальности полета ракеты.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что выполненный 28 мая испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" проводился на максимальную дальность, этой работой были завершены государственные испытания изделия с надводного носителя - фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота. Минобороны РФ сообщало, что корабль выполнил стрельбу "Цирконом" из акватории Баренцева моря по морской мишени в Белом море на дальность около 1 тыс. км.

О ракете "Циркон"

20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что ракета из состава комплекса "Циркон" способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тыс. км. 24 августа 2021 года на военно-техническом форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" Минобороны РФ. 24 декабря 2021 года Путин сообщил о залповом пуске "Циркона". Испытания, по его словам, прошли "успешно, безупречно". Осенью 2021 года сообщалось о начале первых испытаний ракеты с подводного носителя - атомной подводной лодки "Северодвинск".

В мае 2022 года источник ТАСС сообщал, что также ведется разработка берегового ракетного комплекса (БРК) с ракетой "Циркон". Его предшественник - БРК "Бастион" со сверхзвуковой ракетой "Оникс" - успешно поражал наземные цели террористов в Сирии и цели в ходе спецоперации на Украине.