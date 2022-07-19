Этот уникальный российский истребитель несет службу в 20 странах

МиГ-29 исполнилось 40: как развивался сверхманевренный российский истребитель

МиГ-29 – старейший за пределами США из тех, что до сих пор в производстве и несет службу в составе ВВС двух десятков стран, пишет MWM. Маневренность истребителя была непревзойденной, самолет мог поражать цели под предельными углами.

В июле 2022 года исполняется 40 лет с тех пор, как первый МиГ-29 поступил на вооружение ВВС СССР. Этот самолет – старейший за пределами США из тех, что до сих пор в производстве и несет службу в составе ВВС двух десятков стран. МиГ-29 стал одним из четырех боевых самолетов четвертого поколения ВВС СССР. Он поступил на вооружение после специализированного ударного истребителя Су-24М (1979 год) и перехватчика МиГ-31 (1981 год), но до Су-27, который появился позже, в 1985 году. Истребитель разрабатывался параллельно с более тяжелым Су-27, при этом МиГ-29 предназначался для развертывания ближе к линии фронта, а его масштабное производство учитывало широкие экспортные потребности.

При этом Су-27 с его превосходными характеристиками и гораздо большей дальностью полета (но и гораздо более высокими производственными и эксплуатационными затратами) задумывался в первую очередь как элитный истребитель для нужд советских ВВС. С распадом Советского Союза и резким сокращением ВВС России закупки российских МиГ-29 прекратились, основная часть производственных мощностей закрылась: впоследствии истребители шли практически исключительно на экспорт.

Подавляющее большинство МиГ-29 было произведено в 1980-х годах. К моменту распада СССР одни только советские ВВС насчитывали около 800 самолетов – это больше, чем всех типов истребителей на вооружении у России сегодня. Первым зарубежным клиентом стали ВВС Индии. Кроме того, СССР широко экспортировал истребители в страны Варшавского договора, а также в Северную Корею, Югославию, Кубу, Сирию, Иран и Ирак. После приобретения НАТО через ГДР, которая сперва входила в Варшавский договор, но затем влилась в альянс в составе единой Германии, МиГ-29 прошел всесторонние испытания и показал значительные преимущества перед западными конкурентами F-16 и F-18, а на коротких дистанциях даже превзошел тяжеловесный F-15.

Маневренность истребителя была для своего времени непревзойденной, и находившиеся на вооружении ГДР самолеты могли поражать цели под предельными углами при помощи ракет Р-73 и нашлемных прицелов – эта возможность впервые появилась в СССР, и после исследования МиГ-29 НАТО тоже поспешила ее внедрить. В 1990-х годах МиГ-29 участвовал в боевых действиях, особенно над Ираком, где нейтрализовал британский истребитель "Торнадо", причем американские аналоги F-16 подчеркнуто его избегали. Однако из-за того, что иракские варианты не комплектовались ракетой Р-73, им было труднее противостоять F-15 ВВС США. Истребители также участвовали в боях над Восточной Африкой, где четыре МиГа ВВС Эритреи были сбиты эфиопскими Су-27.

После холодной войны МиГ-29 претерпел значительные изменения, а финансирование за счет экспорта позволило значительную модернизацию, пусть и намного медленнее, чем в советское время. Сегодня в производстве находятся МиГ-29М и его палубный вариант МиГ-29К. МиГ-29М экспортируется в Египет и Алжир, причем Каир стал его первым клиентом и приобрел большую партию из 46 самолетов в 2015 году, придав программе большой импульс. МиГ-29К приобрели ВМС Индии и России. Эти два очень похожих самолета отличаются от оригинального МиГ-29 конструкцией планера и имеют более мощные двигатели, принципиально новую авионику и датчики (включая радары с электронным сканированием), а также несут гораздо больший запас топлива. Это компенсирует главный, по мнению многих, недостаток истребителя – малый радиус действия. Самолет также получил многоцелевые возможности в виде высокоточного оружия для нанесения авиаударов и выполнения противокорабельных задач. Помимо МиГ-29М и К, на экспорт пошли планеры времен холодной войны – Россия держала несколько сотен на хранении и впоследствии собрала из них готовые самолеты. При этом двигатели и авионика в ряде случаев (например, на МиГ-29СМТ и МиГ-29УПГ, приобретенных Сирией и Индией) были модернизированы до стандарта МиГ-29М, а их топливные баки также были увеличены.

Как долго МиГ-29 останется в производстве, вопрос открытый. Судя по всему, это во многом зависит от экспортного спроса и от того, как скоро появится его преемник, истребитель-невидимка Checkmate ("Шах и мат"). Единственная линия по производству истребителей на Сокольском авиационном заводе в Нижнем Новгороде также выпускает истребитель МиГ-35, который близок к МиГ-29М и внешне практически неотличим. Российские ВВС приобрели полдюжины истребителей, по-видимому, главным образом для того, чтобы внушить доверие клиентам, хотя в остальном, как и МиГ-29 после распада СССР, МиГ-35 поставляется почти исключительно на экспорт.

Относительное отсутствие интереса к МиГ-29 в рядах ВВС России объясняется сочетанием факторов, в том числе неспособности инвестировать в модернизацию сразу нескольких типов самолетов, в результате чего долгие годы модернизировались лишь Су-27 и его производные. При этом семейство Cу-27 слывет более рентабельным в эксплуатации и имеет лучшие характеристики – считается, что это оправдывает расходы. МиГ-29 с его меньшей дальностью полета и более слабым сенсорным комплексом хуже подходит для защиты обширного воздушного пространства России, чем Су-27.

И все же МиГ-29 остается весьма успешным истребителем, который предпочитают страны с меньшей территорией и даже страны покрупнее в дополнение к более тяжелым истребителям – вроде вышеупомянутого Су-27. Улучшенные характеристики МиГ-29М и МиГ-35 гарантируют, что это по-прежнему грозное оружие, которое в умелых руках может противостоять любому истребителю четвертого поколения.