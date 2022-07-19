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РИА Новости

Минобороны показало удар ракеты по объекту ВСУ, снятый другой ракетой

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Минобороны РФ показало уникальные кадры, как авиационная высокоточная ракета сняла удар своей "коллеги" по украинскому военному объекту.

В ролике сначала демонстрируется запись с камеры головки самонаведения первой ракеты, на которой видно военный объект из трех арочных ангаров. Ракета летит в центральный из них.

Затем демонстрируется запись с камеры второй ракеты, летящей следом, и на этих кадрах видно, что первая ракета только что попала в центральный ангар. Боеприпас пробил крышу строения, следует взрыв, вскрывающий обшивку ангара на большой площади, вверх взмывает пламя.

На финальных кадрах вторая ракета неумолимо приближается к соседнему ангару.

Подобный видеоролик, когда одна ракета успела снять попадание в цель другой, публикуется впервые.

Согласно брифингам Минобороны, Воздушно-космические силы РФ ежедневно наносят удары высокоточными ракетами воздушного базирования, в том числе большой дальности, по местам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников, местам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и пунктам управления, комплексам ПВО, другим военным объектам.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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