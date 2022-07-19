Немецкий политик: Германию ждет катастрофа, если Россия перекроет газ

Немецкий депутат: поставки тяжелого вооружения на Украину повышают риск начала третьей мировой войны

Германии следует выбрать путь сотрудничества, а не конфронтации с Россией, заявила немецкий политик Севима Дагделен в интервью GT. Западные санкции не остановили кризис, и Берлин "должен немедленно" прекратить "самоубийственную экономическую войну".

Примечание редактора Global Times:

Недавно правительство Германии опубликовало полный список систем вооружений и другой военной помощи, отправленной на Украину, несмотря на то, что внутри страны постоянно звучат призывы к дополнительным дипломатическим усилиям, чтобы положить конец продолжающемуся кризису. Одним из этих голосов является Севима Дагделен, немецкий политик и член Левой партии. В интервью корреспонденту The Global Times (GT) Ван Вэньвэню она подчеркнула, что отправка на Украину все более тяжелых вооружений повышает риск перерастания конфликта в третью мировую войну, и что от этого страдает немецкий народ. Она также объяснила, какой должна быть архитектура безопасности Европы, и затронула китайско-европейские отношения.

GT: В июне Германия одобрила поставку на Украину вооружений на сумму 350 миллионов евро. Но вы призываете к усилению дипломатических усилий вместо поставок оружия. Какое влияние оказывают такие антивоенные голоса, как ваш? К каким дипломатическим усилиям вы призываете?

Дагделен: Германия, как и многие другие западные страны, в огромных масштабах поставляла тяжелое вооружение Украине. И вместе со своей партией Die Linke ("Левая") я с самого начала выступала против этих поставок, потому что мы считаем, что они лишь продлевают конфликт и способствуют гибели людей на Украине.

Увеличение поставок все более тяжелых вооружений, а также подготовка украинских военнослужащих повышает риск перерастания регионального конфликта в третью мировую войну. Эту тревогу разделяют две трети населения Германии. Так что в этом вопросе мы совсем не одиноки.

Войны ведутся оружием, но заканчиваются переговорами. Запад во главе с США и Великобританией возлагает надежды на опосредованную войну и войну на истощение. Цель состоит в том, чтобы ослабить Россию в долгосрочной перспективе, и для ее достижения Запад готов пойти на десятки тысяч смертей, безграничные страдания и даже полное уничтожение Украины.

Расширение экономической войны означает, что в настоящий момент правительство Германии фактически совершает экономическое самоубийство посредством санкций против России. Нам нужно приложить серьезные дипломатические усилия для поиска решения путем переговоров, как уже было видно из переговоров в Стамбуле в конце марта. И чем дольше будет продолжаться конфликт, тем ужаснее будут его последствия не только для украинцев, но и для всего человечества, что ярко демонстрирует нынешний продовольственный кризис.

— Поскольку украинский кризис затягивается, гражданам Германии приходится готовиться к резкому повышению цен на газ. Как вы относитесь к тому, что те, кто стоит за украинским кризисом, ставят под угрозу интересы простых людей?

— Экономическая война с Россией ставит под угрозу всю модель благополучия Германии. Западные санкции не положили конец кризису. Вместо этого они действуют как бумеранг. Они бьют по нам — по простым людям и промышленному сектору Германии. Ведь прибыль России от экспорта энергоносителей, несмотря на падение продаж и объемов, сейчас выше, чем год назад, благодаря санкциям, взвинтившим цены. Таким образом, за эти бессмысленные меры расплачивается население, которое страдает от высокой инфляции и взрывных цен на энергию и продукты питания, а нефтяные корпорации и оружейные компании в это время получают прибыль.

Если поставки газа из России прекратятся, нас в Германии ждет катастрофа, какой мы не знали со времен мирового экономического кризиса времен Веймарской республики.

Уже было подсчитано, что в случае прекращения поставок российского газа объем производства в Германии упадет более чем на 12 процентов в последующие шесть месяцев. И более 5,6 миллиона рабочих мест окажутся под угрозой. Поэтому я считаю, что немецкое правительство должно немедленно прекратить самоубийственную экономическую войну ради блага нашего народа.

— Предполагалось, что цель НАТО – это обеспечивать мир и безопасность в Европе. Но, судя по украинскому кризису и тому, что произошло в Афганистане и других странах, как вы считаете: НАТО приносит мир или неопределенность в Европу и мир?

— Недавнее расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции вновь продемонстрировало, что это обширный военный блок экспансионистского характера, и все обещания, данные Западом России, были не чем иным, как ложью. Хотя ничто не может оправдать спецоперацию России на Украине, НАТО несет частичную ответственность за эскалацию конфликта. Так что даже Папа Франциск заметил, что "натовский лай на ворота России" сыграл свою роль.

Из этого видно, что войны НАТО по всему миру под руководством Соединенных Штатов, начиная с нападения на Югославию в 1999 году, 20 лет в Афганистане с более чем 200 тысяч убитых афганцев и несколькими военными преступлениями и заканчивая разрушением Ливии, показывают, что НАТО является не оборонительным союзом, а скорее самой большой мировой военной машиной. А страны альянса преследуют собственные экономические и геополитические интересы, не принимая в расчет другие державы. Вот почему нам нужна европейская архитектура безопасности для обеспечения безопасности и уверенности людей в Европе, которая будет включать все европейские страны. Мы не можем изменить географию. Россия — это часть Европы, и нам придется смириться с этим.

Другой вопрос — это нынешнее расширение НАТО и ее стратегической концепции. НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора. Теперь же в своей стратегической концепции альянс делает упор на Индо-Тихоокеанский регион. Индийский океан или Тихий океан находятся далеко от северной Атлантики.

— Что сейчас является наибольшим препятствием на пути достижения цели ЕС добиться стратегической автономии?

— Жизненный интерес Европейского союза состоит в том, чтобы не позволить втянуть себя в конфликт между такими великими ядерными державами, как США, Россия и Китай. Для этого потребуется автономная внешняя политика и политика безопасности, независимые от Вашингтона. И главная цель должна заключаться в том, чтобы наш континент не стал полем ядерной битвы. В первую очередь европейским странам необходимо добиться скорейшего прекращения конфликта на Украине и любой ценой не допустить его распространения.

Интересы Европы и европейских государств и интересы Соединенных Штатов в этом вопросе принципиально расходятся. Поскольку последние готовы биться до последнего украинца ради военного поражения России — а это озвученная позиция Вашингтона, — Европейский союз не должен подчиняться их интересам и стратегии. Расширение автономии не должно привести к усилению милитаризации государств-членов ЕС. Наоборот, он должен стать миролюбивым союзом, который ищет баланс в Европе и продвигает дипломатию.

— Какой механизм безопасности следует использовать Европе? Китай продвигает новую концепцию безопасности, какие подсказки эта концепция безопасности может дать Европе?

— Чтобы сохранить мир, безопасность и стабильность в Европе, необходимо преодолеть конфронтацию и блоковое мышление. Это первое, что мы должны сделать. Примером здесь может послужить политика разрядки, проводимая бывшим канцлером Германии Вилли Брандтом. Мирный баланс интересов с помощью дипломатии — единственный выход предотвратить дальнейшую эскалацию.

Хотя сегодня многим в Германии это может показаться утопией, наша долгосрочная цель должна заключаться в роспуске НАТО и замене ее системой коллективной безопасности, главной целью которой является разоружение и сотрудничество.

В Европе не будет мира ни без России, ни при противостоянии ей. Этот вывод мы должны извлечь из нынешнего кризиса. У нас должна быть архитектура безопасности, учитывающая интересы друг друга.

— ЕС ​​относится к Китаю одновременно как к партнеру по сотрудничеству и переговорам, как к экономическому конкуренту и как к системному сопернику. В последнее время некоторые американские и европейские политики говорят о том, что "Китай теряет Европу". Что вы думаете об этом? Какие стимулы существуют для будущего китайско-европейского сотрудничества?

— Нападки на Китай принимают все более агрессивные формы в США, Германии и Европе. На данный момент немецкое правительство планирует разработать новую стратегию в отношении Китая в рамках стратегии национальной безопасности. И она, вероятно, будет столь же конфронтационной, как и новая стратегическая концепция НАТО.

Германия и Европейский союз должны взять на себя роль балансира, продвигающего сотрудничество в многополярном мире завтрашнего дня. И это особенно важно для сохранения мира и решения глобальных проблем, таких как пандемия и изменение климата, а также целиком находится в интересах немецкого населения. Поскольку Германия имеет тесные экономические связи с Китаем, немецкому правительству следует выбрать путь сотрудничества, а не конфронтации.

Я надеюсь, что правительство Германии и Европейский союз очень серьезно и честно отнесутся к последствиям экономической войны против России, которую они развернули. Они определенно увидят, что экономика и торговля в нашем мире очень взаимосвязаны. Если они начнут отделяться и вести экономическую войну еще и против Китая, то потеряют даже больше, чем сейчас из-за конфронтации с Россией.

Я не думаю, что Китай теряет Европу или что Европа теряет Китай. Я думаю, что это все продолжающаяся борьба, поскольку США не скрывают, что хотят видеть Европу на своей стороне против Китая. Таким образом, нет никакого скрытого плана — они даже слишком откровенны. На этот вопрос пока нет ответа. И я надеюсь, что здравый смысл в конце концов возобладает.