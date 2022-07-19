Польша закупит 116 танков M1 "Абрамс" из состава СВ США

ЦАМТО, 18 июля. Как сообщило 15 июля польское новостное агентство PAP (Polska Agencja Prasowa), Польша закупит 116 основных боевых танков M1 "Абрамс" из состава СВ США.

По заявлению вице-премьера и министра национальной обороны Мариуша Блащака, соглашение с администрацией США по данному вопросу уже достигнуто. Поставка первых танков должна начаться в первой половине следующего года.

Согласно планам, Польша закупит партию бывших в эксплуатации "Абрамс", которые позволят укомплектовать два батальона и восполнить пробел, образовавшийся после передачи ВС Украины 240 прошедших модернизацию танков Т-72.

Министр не раскрыл подробности закупки. Поэтому пока можно лишь догадываться какие танки получат ВС Польши в рамках договоренности. В США "Абрамс" состоят на вооружении как Сухопутных войск, так и Корпуса морской пехоты, который решил от них отказаться. Техника двух видов модернизировалась в рамках разных программ и различается по составу оборудования.

По этой причине в Польшу могут прибыть как "Абрамс" "предпоследней" версии M1A2 SEPv2 из состава СВ США, которые эксплуатируются наряду с M1A2 SEPv3, так и находящиеся на хранении машины более ранних версий, либо танки морской пехоты. Подробности, вероятно, будут раскрыты при подписании официального контракта.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2022 года Министерство национальной обороны Польши также подписало контракт на закупку 250 новых основных боевых танков M1A2 SEPv3 "Абрамс" (M1A2C), необходимых боеприпасов, сопутствующей техники, включая 26 БРЭМ M88A2 HERCULES, 17 единых штурмовых мостов M1074, оказание услуг обучения и логистики. Общая стоимость закупки составляет около 4,75 млрд. долл.

M1A2 SEPv3 "Абрамс" поступят на вооружение частей, дислоцированных в восточной части Польши, на восточном фланге НАТО – в первую очередь, в 18-ю механизированную дивизию. Первые учебные танки должны быть переданы Сухопутным войскам уже в конце 2022 года, а завершить поставки планируется в 2026 году.

В планы МНО Польши также входит закупка танков K2 "Блэк Пантер" южнокорейского производства в рамках недавно достигнутых Мариушем Блащаком договоренностей.