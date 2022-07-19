Стоимость поставленных в этом году вертолетов по линии "Рособоронэкспорта" преодолела показатель в 30 млрд. рублей

ЦАМТО, 18 июля. Структуры Госкорпорации Ростех – "Рособоронэкспорт" и "Вертолеты России" – заключили договор, обеспечивающий производство и поставку инозаказчику партии модернизированных вертолетов Ми-171Е.

Обновленные машины отличаются улучшенной силовой установкой и увеличенной грузоподъемностью. Кроме того, на них установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование.

Договор предполагает поставку за рубеж новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга "Вертолеты России".

"Нашу технику отличают уникальные конструкторские решения, доказанная эффективность и высокая надежность. Благодаря такому набору качеств российские вертолеты востребованы на мировом рынке, и спрос на них остается высоким даже в текущей геополитической ситуации. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на продукцию "Вертолетов России" сегодня превышает 200 млрд. рублей и в ближайшие годы будет расти", – заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Вертолеты типа Ми-17 успешно эксплуатируются в высокогорных условиях в латиноамериканских странах, в частности в полицейских операциях по борьбе с контрабандой наркотиков. Есть опыт их использования в арктических условиях, в тропическом климате стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в странах Африки.

"В 2022 году объем уже поставленных российских вертолетов иностранным заказчикам по линии "Рособоронэкспорта" преодолел показатель в 30 млрд. рублей. Большинство из экспортированных машин произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе, доля которого в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня составляет более 80 млрд. рублей, – сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. – Благодаря мощной государственной поддержке и стабильному поступлению средств от иностранных заказчиков производственная база завода полностью соответствует современным мировым требованиям, растет и развивается научно-технический потенциал. Это позволяет удовлетворять запросы рынка по выпуску модернизированных высокотехнологичных вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е, являющихся лидерами в своем классе. План экспортных поставок этих машин в ближайшей перспективе превышает 100 ед.".

Модернизированные вертолеты Ми-171Е отличаются улучшенной силовой установкой. На машине установлены два двигателя ВК-2500ПС-03. Они обладают повышенной мощностью и увеличенными ресурсными показателями, а также оснащены цифровой системой управления типа FADEC.

"Проведена серьезная модернизация несущей системы, которая включает композитные лопасти несущего винта, Х-образный рулевой винт с композитными лопастями, новый автомат перекоса и усиленную трансмиссию. У вертолета улучшена аэродинамика стабилизатора, усовершенствована килевая балка, появилась возможность установки как левой, так и правой сдвижных дверей. На 20% увеличена грузоподъемность на внешней подвеске, которая теперь составляет до 5000 кг. Установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее круглосуточное применение вертолета в любых метеоусловиях", – рассказал генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов.

На торжественной церемонии подписания соглашения присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что у авиазавода – градообразующего предприятия и крупнейшего работодателя в регионе – большое будущее.

"Улан-Удэнский авиазавод продолжает развивать свою линейку продукции, совершенствовать модели, поэтому спрос на вертолеты всегда высокий. Подписание нового контракта – это дополнительные возможности для развития завода, а также и для развития республики", – отметил А.Цыденов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".