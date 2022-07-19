Financial Times: У Европы из-за Украины заканчиваются запасы оружия

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Регулярное снабжение Украины оружием и боеприпасами чревато риском исчерпания запасов вооружений у европейских государств. Об этом сообщает издание Financial Times.

Ситуация вокруг поставок вооружений Украине становится всё более сложной. Уже сейчас Европа рискует оказаться неподготовленной к вооруженным столкновениям, поскольку запасы оружия подходят к концу.

Европейским государствам не удалось найти большое количество танков, реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий для передачи их Украине. Советское оружие, находившееся на складах государств Восточной Европы, практически всё было передано украинской армии. Но и нового оружия у Европы осталось не так много, особенно если говорить о странах Восточной и Южной Европы.

Между тем, передаваемое Украине вооружение часто попросту уничтожается российскими ударами, даже не успев побывать задействованным в боевых действиях. Выявлены даже факты продажи новых образцов вооружений российской стороне, причем делают это сами украинские военные, которые таким образом наживаются на поставках.

США, кстати, пока не спешат выполнять свои обещания, данные европейцам, о поставке нового оружия европейским странам взамен советских запасов, отданных на Украину.