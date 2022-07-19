Войти
Военное обозрение

Financial Times: У Европы из-за Украины заканчиваются запасы оружия

275
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Регулярное снабжение Украины оружием и боеприпасами чревато риском исчерпания запасов вооружений у европейских государств. Об этом сообщает издание Financial Times.

Ситуация вокруг поставок вооружений Украине становится всё более сложной. Уже сейчас Европа рискует оказаться неподготовленной к вооруженным столкновениям, поскольку запасы оружия подходят к концу.

Европейским государствам не удалось найти большое количество танков, реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий для передачи их Украине. Советское оружие, находившееся на складах государств Восточной Европы, практически всё было передано украинской армии. Но и нового оружия у Европы осталось не так много, особенно если говорить о странах Восточной и Южной Европы.

Между тем, передаваемое Украине вооружение часто попросту уничтожается российскими ударами, даже не успев побывать задействованным в боевых действиях. Выявлены даже факты продажи новых образцов вооружений российской стороне, причем делают это сами украинские военные, которые таким образом наживаются на поставках.

США, кстати, пока не спешат выполнять свои обещания, данные европейцам, о поставке нового оружия европейским странам взамен советских запасов, отданных на Украину.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
29.01.2021
The Times (Великобритания): США вывезли из Ливии российский ракетный комплекс
03.02.2020
The Washington Post (США): США сохранят объем военной помощи Украине в 2021 году
26.12.2016
Десять наиболее важных событий 2016 года
27.08.2015
«Армата» — Т-34 Третьей мировой
30.12.2008
Украина сократит финансирование программ вооружения
29.12.2008
Летучий китаец. Пекин объявил о начале строительства собственного авианосца
26.09.2007
Новинки судостроения представлены на 9-й Международной выставке "Нева- 2007", которая открывается в Санкт-Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:30
  • 5
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 19.07 04:40
  • 30
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 19.07 02:39
  • 29257
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 01:25
  • 2
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 19.07 01:20
  • 1
Кто боится американской армии
  • 19.07 00:32
  • 105
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 17:57
  • 57
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 16:59
  • 59
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 18.07 15:50
  • 8
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 15:46
  • 2
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 18.07 15:04
  • 37
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой