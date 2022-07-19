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ЦАМТО

В ЦАГИ изготовили и испытали модель перспективного конвертоплана

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Модель легкого конвертируемого самолета
Модель легкого конвертируемого самолета в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ.
Источник изображения: tsagi.ru

ЦАМТО, 18 июля. Специалисты ЦАГИ им. профессора Н.Е.Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского") продолжают разработку новых технических решений, ориентированных на повышение эффективности существующих и новых винтокрылых ЛА, в том числе и конвертопланной схемы.

Конвертоплан – это аппарат, способный вертикально взлетать и садиться подобно вертолету. При этом горизонтальный полет совершается в самолетном режиме.

В интересах исследований в ЦАГИ была спроектирована, разработана, изготовлена и испытана модель перспективного конвертоплана.

На первом этапе сотрудники института спроектировали и изготовили модель летательного аппарата. Модель выполнена по аддитивной технологии селективного лазерного сплавления специального отечественного порошкового материала из нержавеющей стали, включая резьбовые элементы крепежа и фиксаторы положения элементов механизации. Уникальные возможности технологии позволили реализовать модель с минимальным количеством сборочных компонентов. Конструкция содержит сложную систему внутренних каналов диаметром до 0,5 мм. Они проходят внутри фюзеляжа и выходят на концах вращающихся лопастей.

Следующим этапом стали эксперименты в гидродинамической трубе ГДТ-400 ЦАГИ. Цель испытаний – визуализация обтекания модели конвертоплана методом подкрашенных струек на различных режимах его полета (висение вблизи земли, полет по-вертолетному, переходный режим, полет по-самолетному) в широком диапазоне углов атаки, скольжения. Исследования проводились при различных значениях относительной скорости потока.

Специалисты ЦАГИ изучили концевые вихри, образующиеся на несуще-тянущих винтах, их положение относительно элементов модели и области взаимодействия с крылом и хвостовым оперением на различных режимах полета.

В дальнейшем ученые института используют полученные данные для испытаний конвертопланов в аэродинамической трубе. Разработанная технология изготовления моделей и методика испытаний найдет применение в исследованиях перспективных винтокрылых летательных аппаратов различных схем.

Внимание ученых ЦАГИ к тематике конвертопланов неслучайно. Это востребованный вид авиационной техники, который может применяться для мониторинга экологической обстановки, патрулирования акватории прибрежных вод, в том числе арктических, картографирования местности и наблюдения за техническим состоянием различных объектов, сообщает пресс-служба ЦАГИ.

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