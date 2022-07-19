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РИА Новости

В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках вертолетов инозаказчикам

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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В ближайшей перспективе иностранным заказчикам будет поставлено более 100 вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е, сообщил гендиректор компании-спецэкспортера "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

По его словам, большинство из экспортированных российских вертолетов произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в "Вертолёты России"), доля которого в портфеле заказов Рособоронэкспорта на сегодня превышает 80 миллиардов рублей.

"Благодаря мощной государственной поддержке и стабильному поступлению средств от иностранных заказчиков производственная база завода полностью соответствует современным мировым требованиям, растет и развивается научно-технический потенциал. Это позволяет удовлетворять запросы рынка по выпуску модернизированных высокотехнологичных вертолетов Ми-171Ш и Ми-171Е, являющихся лидерами в своем классе. План экспортных поставок этих машин в ближайшей перспективе превышает 100 единиц", - сказал Михеев, слова которого приводят в "Ростехе".

Отмечается, что Россия подписала контракт на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е с улучшенной силовой установкой. Два двигателя вертолета ВК-2500ПС-03 обладают повышенной мощностью и увеличенными ресурсными показателями, а также оснащены цифровой системой управления типа FADEC.

Как отметил генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов, на вертолете проведена серьезная модернизация, которая включает композитные лопасти несущего винта, Х-образный рулевой винт с композитными лопастями, новый автомат перекоса и усиленную трансмиссию.

"У вертолета улучшена аэродинамика стабилизатора, усовершенствована килевая балка, появилась возможность установки как левой, так и правой сдвижных дверей. На 20% увеличена грузоподъемность на внешней подвеске, которая теперь составляет до 5000 кг. Установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее круглосуточное применение вертолета в любых метеоусловиях", – добавил он.

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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
РОЭ
У-УАЗ
Персоны
Михеев Александр
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