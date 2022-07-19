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РИА Новости

Россия подписала экспортный контракт на поставку вертолетов Ми-171Е

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Вертолет Ми-171 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС
Вертолет Ми-171 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Россия подписала контракт на поставку инозаказчику партии новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е, сообщили журналистам в "Ростехе".

"Структуры госкорпорации "Ростех" – "Рособоронэкспорт" и "Вертолеты России" – заключили договор, обеспечивающий производство и поставку иностранному заказчику партии модернизированных вертолетов Ми-171Е. Обновленные машины отличаются улучшенной силовой установкой и увеличенной грузоподъемностью, кроме того, на них установлено самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование", - сказали в "Ростехе". Новейшие модернизированные вертолеты Ми-171Е производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России".

Ми-171 (Ми-171Е в экспортном варианте) - российский транспортный вертолет, созданный на базе Ми-8. Максимальная взлетная масса - 13 тонн, дальность полета - 650 километров, максимальная скорость - 250 километров в час, практический потолок - 5 тысяч метров.

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