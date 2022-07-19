Войти
Военное обозрение

«Письма с выговорами и порицаниями»: в ВМС США ввели наказания в отношении более 20 моряков за пожар на корабле Bonhomme Richard

262
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В США продолжается история с выяснением обстоятельств пожара на большом десантном корабле USS Bonhomme Richard, который произошел в 2020 году, поиском и наказанием виновных (или назначенных таковыми) в происшествии лиц. Так, на днях ВМС США объявили о наказании более 20 военнослужащих флота за причастность к пожару или его тяжелым последствиям.

Наказания 20 моряков отделили от уголовного дела, возбужденного в отношении матроса Райана Сойера Мэйса, которого обвинили в поджоге. Суд над матросом состоится с 19 по 30 сентября 2022 года. Мэйса считают виновным в преднамеренном поджоге. Но печальных для корабля последствий можно было бы избежать, если бы офицеры ВМС в момент пожара действовали более слаженно.

Расследование всех обстоятельств происшествия выявило такие проблемы как недостаточно внимательный пожарный надзор на корабле, неправильное техническое обслуживание оборудования и недостаточный уровень подготовки личного состава экипажа. Отвечать за это придется командирам и офицерам.

Сразу несколько старших офицеров корабля, в том числе капитан Грегори Скотт Тороман – бывший командир корабля, бывший старший помощник командира капитан Майкл Рэй и еще один офицер Хосе Эрнандес получили письма с выговорами, причем Тороман и Рэй были лишены жалования.

Кроме того, порицание в письме получил вице-адмирал в отставке Ричард Браун, который в то время командовал надводными силами Тихоокеанского флота ВМС США. Министр ВМС Карлос Дель Торо написал вице-адмиралу в отставке, что тот не смог выявить и устранить отсутствие нормального пожарного надзора, которое привело к гибели корабля.

Между тем, ранее вице-адмирал в отставке Браун пытался всячески выставить себя именно тем человеком, который пытался хоть как то организовать тушение пожара на фоне бездействия других старших офицеров, отвечавших за безопасность корабля. Соответствующее интервью Браун даже публиковал в прессе.

Напомним, что пожар уничтожил корабль Bonhomme Richard, предназначенный для перевозки тысяч морских пехотинцев, 12 июля 2020 года. До сих пор этот пожар считается одним из самых масштабных в истории американского военно-морского флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
ТОФ
Похожие новости
10.02.2022
«Атлант» спешит на встречу: Россия собирает в Средиземном море ракетные корабли
27.10.2020
С кем готовится воевать Япония
25.05.2020
Американский эсминец-невидимка впервые отстрелялся из артиллерийских орудий
13.02.2020
Серьезный «Овод»: модернизированные ракетные корабли усилят Камчатку
26.02.2014
Деньги есть – дело за оружием
15.01.2014
Каким быть нашему флоту
27.11.2012
Первый российский атомный авианосец устарел еще до постройки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:30
  • 5
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 19.07 04:40
  • 30
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 19.07 02:39
  • 29257
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 01:25
  • 2
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 19.07 01:20
  • 1
Кто боится американской армии
  • 19.07 00:32
  • 105
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 17:57
  • 57
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 16:59
  • 59
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 18.07 15:50
  • 8
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 15:46
  • 2
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 18.07 15:04
  • 37
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой