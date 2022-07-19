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ЦАМТО

Глава Northrop Grumman призвала Запад уточнить, какое оружие нужно Украине

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Кэти Уорден
Генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден.
Источник изображения: apimages.com

ЦАМТО, 18 июля. Глава американской оборонной компании Northrop Grumman Кэти Уорден призвала западные правительства дать "четкий сигнал о спросе" на вооружение для Украины, чтобы индустрия смогла предоставить стране необходимое оружие.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Financial Times.

Как утверждает К.Уорден, имеющихся запасов оружия в долгосрочной перспективе может не хватить.

"Я бы не сказала, что я слышала, что у нас закачиваются (запасы оружия), но если вы спрогнозируете, что мы захотим поддерживать обязательства на этом уровне еще пару лет – это определенно не то, с учетом чего накапливались арсеналы", – цитирует издание К.Уорден.

Согласно К.Уорден, из-за проблем с глобальными цепочками поставок сроки выполнения компанией заказов в некоторых случаях увеличились в два-три раза. Она отмечает, что Northrop Grumman готова вкладываться в расширение производства до получения новых контрактов, но индустрии нужно получить сигнал о том, что на оружие будет спрос.

По информации газеты, другая оборонная компания в ожидании контрактов уже начала приобретать нужные компоненты, но существует риск, что изготовленное оружие не будет использовано.

Основные подрядчики США несколько раз в неделю встречаются с представителями Пентагона, на встречах обсуждается номенклатура и объемы вооружений, поставляемых на Украину, напоминает "РИА Новости".

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Страны
США
Украина
Компании
Northrop Grumman
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