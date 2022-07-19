Haber7: США решили не вводить санкции против Индии за покупку ЗРС С-400

ЦАМТО, 18 июля. Палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций за приобретение российских ЗРС C-400, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на турецкое издание Haber7.

"Если законопроект одобрят в сенате и его подпишет президент Джо Байден, то ограничения против Нью-Дели не будут применяться", – говорится в публикации.

Это решение вызвало негативную реакции в Турции. По мнению автора статьи Эркана Талу, Вашингтон продемонстрировал политику "двойных стандартов", поскольку против Анкары действуют санкции, введенные при схожих обстоятельствах.

"Поправки были одобрены для того, чтобы удержать Индию на своей стороне в оппозиции Китаю", – считает обозреватель.

Как напоминает "РИА Новости", в октябре 2018 года Индия заключила с Россией контракт на поставку С-400, став третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. В Пентагоне расценивали это как нарушение санкций против российского оружия. Но затем США изменили позицию – как полагают эксперты, из-за угрозы ответных санкций со стороны Нью-Дели, способных серьезно затронуть американские интересы.

В свою очередь, Турция договорилась о закупке российских ЗРС в 2017 году. Сделка привела к кризису в отношениях с США: Вашингтон требовал приобрести американские комплексы Patriot, угрожая ввести санкции, а затем отменил продажу Анкаре новейших истребителей F-35.

Турецкие власти заявляли, что не собираются отказываться от С-400. Более того, они планируют приобрести второй полковой комплект, как это предусматривалось опционом к базовому контракту. Президент Реджеп Тайиип Эрдоган назвал ЗРС С-400 "очень важной системой обороны" и подчеркнул, что поставки из России – это внутреннее дело Турции.