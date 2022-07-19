Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток", выполняющей задачи на Украине, заявил, что приоритет — уничтожение дальнобойного оружия ВСУ. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны.

"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", — заявили в ведомстве.

Командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру "о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника".

Ранее Шойгу посетил командные пункты российских группировок "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.

В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" населенный пункт Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.

Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.