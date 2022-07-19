Войти
Lenta.ru

Применение российской «Хризантемы-С» показали на видео

280
0
0
Пусковая установка самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С»
Пусковая установка самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С».
Источник изображения: Фото: Карпенко А. В.

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные применяют самоходные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С». Запуск ракеты комплекса показали на видео, соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «Херсонский вестник».



На записи видна боевая машина 9П157 комплекса, которая выдвигает пусковую установку с противотанковыми ракетами. После наведения экипаж осуществляет запуск противотанковой ракеты.

Комплекс на базе боевой машины пехоты БМП-3 несет 15 ракет. ПТРК может использовать ракеты с тандемно-кумулятивной и термобарической боевой частью. Характеристики комплекса обеспечивают возможность поражения малоскоростных воздушных целей. Комплекс получил два независимых канала наведения. Это позволяет вести огонь в любое время суток и в любых погодных условиях.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщили, что высокоточные ПТРК «Хризантема-С» поступают в артиллерийскую бригаду 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

В декабре 2021 года военный эксперт Дмитрий Литовкин сообщил, что ракета ПТРК «Хризантема» устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БМП-3
Хризантема-С
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.02.2022
«Хризантемы» в цвету: юг страны прикроют высокоточные ракетные комплексы
31.03.2015
Модернизация российской армии: слишком амибиционная задача для национальной оборонной промышленности
05.08.2014
Цветы и плоды непобедимого
11.03.2014
Экспорт российского вооружения: стратегии влияния
12.09.2011
Броня плюс руль
24.05.2011
Рособоронэкспорт на выставке МИЛЕКС-2011
14.07.2008
Все флаги в гости к нам!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:30
  • 5
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 19.07 04:40
  • 30
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 19.07 02:39
  • 29257
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 01:25
  • 2
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 19.07 01:20
  • 1
Кто боится американской армии
  • 19.07 00:32
  • 105
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 17:57
  • 57
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 16:59
  • 59
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 18.07 15:50
  • 8
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 15:46
  • 2
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 18.07 15:04
  • 37
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой