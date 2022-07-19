В Минобороны рассказали о способности ракет "Искандер-М" "залетать в окно"

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Точность крылатых ракет российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" позволяет им "залететь прямо в окно", рассказал начальник боевого расчета комплекса в видео, опубликованном Минобороны РФ.

В видео демонстрируется ракетный комплекс "Искандер-М" в специальном камуфляже, который выезжает на позицию, готовится к стрельбе и затем запускает крылатую ракету Р-500.

"Крылатой ракетой наносим удары по критически важным объектам. Ее преимущество в том, что она низко летит, ее не берет ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь", - сказал начальник расчета Николай.

По его словам, комплекс под его командованием выполнял задачи по нанесению ракетных ударов по складам, командным пунктам противника, все цели были поражены.

В рамках показанного в ролике удара расчет Николая, уточняют в Минобороны, поразил украинский подземный бункер с бетонными стенами и потолком толщиной полтора метра.

"Параметры полета были заданы так, что крылатая ракета не только прошла все расстояние на сверхмалой [высоте], огибая рельеф местности, но и ударила в самую уязвимую точку командного бункера ВСУ", - отметили в ведомстве.

ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.