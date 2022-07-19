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Военное обозрение

Китай задумался о необходимом для противостояния США количестве авианосцев

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Источник изображения: topwar.ru

Издание South China Morning Post опубликовало интересный материал о растущей потребности Китая в большом количестве собственных авианосцев. По мнению аналитиков, опрошенных изданием, КНР нуждается не менее чем в шести авианосцах – по два корабля для каждого из трех существующих флотов. Также неплохо было бы обзавестись и седьмым авианосцем для операций в Индийском океане.

В первую очередь, Китаю нужны авианосцы для наблюдения за ситуацией в Тихом океане, особенно в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. В прошлом месяце Пекин спустил на воду третий авианосец «Фуцзянь». Сейчас четвертый авианосец находится в стадии разработки. Фактически Китай превращается во вторую по количеству авианосцев морскую державу после США.

Однако известные своим рационализмом китайцы относятся к увеличению количества авианосцев прагматично. Они считают, что наращивать их количество надо, руководствуясь конкретными соображениями национальной безопасности. Например, Ван Хунлян, младший научный сотрудник Национального центра стратегических исследований Шанхайского университета, предположил в статье, опубликованной на прошлой неделе, что, если Китай сможет позволить, ему нужно по 2 авианосца для каждого из флотов.

Еще один авианосец, считает эксперт, должен регулярно патрулировать Индийский океан, чтобы защищать важнейшие торговые пути Китая. Сейчас, помимо недавно спущенного на воду «Фуцзяня», в состав ВМС НОАК входят авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун». Первый авианосец был в свое время куплен на Украине, а второй сделан по его образу и подобию, но с множеством модификаций, которые позволили модернизировать старую советскую модель.

Военно-морские силы НОАК разделены на три флота – Северный морской флот, прикрывающий Желтое море и Корейский полуостров; Восточный морской флот, отвечающий за территорию, включающую Тайвань; и Южный морской флот. Новый авианосец «Фуцзянь», скорее всего, включат в состав Восточного морского флота, ему предстоит сыграть важную роль в случае потенциального вооруженного конфликта в Тайваньском проливе. Авианосец «Ляонин» приписан к Северному флоту, а «Шаньдун» к Южному. Авианосцы потребуются Китаю и для контроля над Южно-Китайским морем со спорными островами.

Как считают китайские военные эксперты, в Южно-Китайском море наблюдается сложная ситуация с безопасностью. Большое расстояние от материка требует использования «плавучих аэродромов» – авианосцев, которые можно в любой момент разворачивать в соответствующем морском районе. Если Южный флот получит два авианосца, это закроет последние бреши в системе обороны островов в Южно-Китайском море, считают эксперты.

Будущие авианосцы ВМС Китая, скорее всего, будут строиться на основе модели «Фуцзянь». Но они получат обновления, особенно в плане модернизации энергосистемы, добавления стартовой катапульты. Шесть авианосцев Китай сможет построить не ранее 2037 года, но «Ляонину» в это время уже будет пора списываться из состава ВМС. Поэтому Пекину следует озадачиться строительством большего количества авианесущих кораблей.

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Страны
Индия
Китай
США
Тайвань
Украина
Продукция
Тип 001А
Проекты
Авианосец
СФ
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