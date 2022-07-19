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Известия.ru

В Чечне заявили о необходимости разместить системы ПВО в горах

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 18 июля выступил с предложением разместить системы противовоздушной обороны в горах Чечни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО», — написал глава Чечни.

Кадыров уточнил, что удачным местом для развертывания базы систем ПВО будет танковая часть в Шалинском районе.

«От врага в любой момент можно ожидать что угодно, поэтому нам необходимо упреждающие тактические меры», — резюмировал глава Чеченской республики.

Ранее, 7 июля, Кадыров рассказал о необходимости окончательно уничтожить остатки террористов, которые ранее бежали из Чеченской Республики и сейчас укрываются в Киеве. Он уточнил, что «свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали» в Чечне, является делом принципа.

Также Кадыров встретился с бойцами спецподразделения «Ахмат», вернувшимися в регион после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Спецподразделения продемонстрировали успехи в ходе спецоперации и пресекли «спекуляции об обособленности» чеченского народа от России, отметил он, вручая им награды.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
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