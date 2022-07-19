Порошенко заявил, что из Эстонии на Украину отправили 350 беспилотников

ЦАМТО, 18 июля. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что из Таллина для украинских военных отправлено 350 беспилотников, первая часть партии дронов Autel, передает "РИА Новости".

"Мы отправили из Таллина 350 беспилотников для вооруженных сил Украины. Это качественные, проверенные на фронте дроны Autel. В том числе, они оснащены тепловизорами, поэтому могут работать и днем, и ночью", – сказал П.Порошенко в видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "5.ua".

Он отметил, что это первая часть партии, а в итоге "каждая рота" получит такой дрон для корректировки огня артиллерии.

Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, это нужно для того, чтобы "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2470 км.

Известно, что ранее для украинских военных на волонтерские средства было приобретено 100 беспилотников у латвийской фирмы Atlas, такая техника состоит и на вооружении НАТО, отмечает агентство.