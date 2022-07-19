Расширение НАТО принесет США только головную боль

Будет ли война с Россией?

The American Conservative размышляет, что значит для США расширение НАТО. По мнению автора, американцы сыграли ведущую роль в том процессе, который сейчас принимает форму второй холодной войны. США поступают глупо, пренебрежительно относясь к предостережениям Москвы о том, что Россия скорее прибегнет к ядерному оружию, чем признает унижение своей страны.

Патрик Бьюкенен

Американцы сыграли ведущую роль в процессе, который сейчас принимает форму второй холодной войны

На саммите НАТО в Мадриде в альянс пригласили Финляндию. Что это значит для Хельсинки?

Если Владимир Путин нарушит 1300-километровую российско-финскую границу, США встанут на защиту Хельсинки и будут воевать с Россией на стороне Финляндии.

А что членство Финляндии значит для США?

Если Путин решит вторгнуться, Америке придется идти войной на крупнейшую в мире страну, в арсенале которой от 4,5 до шести тысяч тактических и стратегических ядерных ракет.

Ни одному президенту эпохи холодной войны не пришло бы в голову взять на себя такое обязательство — рискнуть самим существованием нашей страны ради защиты территории государства, расположенного за тысячи километров и никогда не представлявшего для США жизненно важного интереса.

Пойти войной на СССР ради защиты финских территорий — такой шаг в эпоху холодной войны сочли бы полным безумием.

Напомним: Гарри Трумэн отказался применять силу, чтобы прорвать сталинскую блокаду Западного Берлина. Дуайт Эйзенхауэр не стал бросать войска на защиту венгерских борцов за свободу, которые гибли под советскими танками в Будапеште в 1956 году.

Линдон Джонсон ничего не сделал, чтобы помочь чешским патриотам, которых в 1968 смели войска стран Варшавского договора. Когда в Польше в 1981 году по распоряжению Москвы разбили движение Леха Валенсы "Солидарность", Рональд Рейган сделал храбрые заявления и прислал копировальные аппараты.

В годы холодной войны США ежегодно выпускали декларации в поддержку "порабощенных народов" Центральной и Восточной Европы.

Однако освобождение этих стран от советского гнета никогда не рассматривалось Вашингтоном как критически важная цель, ради которой стоило развязать войну против СССР.

Стоит отметить, что за 40 лет холодной войны в НАТО, образованную в 1949 году из 12 стран-членов, вошли всего четыре государства: Греция, Турция, Испания и ФРГ. В то же время после того, как военные гарантии по пятой статье получат 31-й и 32-й участники альянса, Финляндия и Швеция, НАТО увеличится вдвое — и это лишь с того момента, как — по мнению русских, разумеется, — холодная война закончилась.

Все государства, когда-то входившие в Варшавский договор, — ГДР, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария — теперь входят в руководимый Штатами альянс, который направлен против России.

Три бывшие советские республики — Эстония, Латвия, Литва — тоже входят в НАТО — блок, созданный для того, чтобы загнать в угол и сдержать страну, частью которой все они когда-то были.

Литва, население которой составляет 2% от численности населения России, не так давно объявила частичную блокаду российских товаров, которые доставляются через ее территорию в Калининград. В ответ на возмущение Путина Вильнюс напомнил Москве о своем членстве в альянсе.

Геополитическая мудрость гласит: великая держава не должна позволять меньшим странам вовлечь ее в большую войну.

В 1914 году кайзеровская Германия дала Австрии "карт-бланш" на то, чтобы наказать Сербию за убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австрийского престола. Вена им воспользовалась, и началась Первая мировая война.

В марте 1939 года Невилл Чемберлен предоставил Польше военные гарантии: если Германия нападет, Британия будет воевать на польской

стороне. Это обещание обнадежило поляков, и они проигнорировали требования Гитлера, отказавшись вести с Берлином переговоры по поводу претензий Германии на город Данциг, который у нее отняли на Парижской мирной конференции 1919 года. 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, и Британия объявила Германии войну. Она длилась шесть лет и смертельно ранила Британскую империю.

А что же Польша? В 1945 году в Ялте Уинстон Черчилль согласился, что оккупированная Советским Союзом страна должна остаться под властью Сталина.

Путин — русский националист, который считает распад СССР величайшим бедствием XX века. Но не он один ответственен за кошмарные отношения между нашими странами.

Мы, американцы, сыграли ведущую роль в том процессе, который сейчас принимает форму второй холодной войны, более опасной, чем первая.

За последние четверть века, когда Россия распустила Организацию Варшавского договора и допустила распад СССР на 15 отдельных государств, мы "втолкнули" НАТО — созданную, чтобы загнать Россию в угол и сдержать ее — в Центральную и Восточную Европу.

В 2008 году неоконсерваторы подтолкнули Грузию к нападению на Северную Осетию. Это привело ко вторжению России и бегству грузинской армии.

В 2014 году неоконсерваторы подтолкнули украинцев к свержению законно избранного пророссийского режима в Киеве. Когда это свершилось, Путин отобрал Крым и Севастополь, веками служивший базой Черноморского флота.

В 2022 году Москва попросила США гарантировать нейтральный статус Украины и не приглашать ее в НАТО. Мы отказали. И Путин начал военную операцию. Если русские считают, что Запад прижал их страну к стенке, можем ли мы их в чем-то винить?

Похоже, американцы пренебрежительно относятся к мрачным предостережениям Москвы о том, что Россия скорее прибегнет к ядерному оружию, чем признает поражение на Украине, унижение своей страны, окружение и изоляцию.

Разве это мудро — игнорировать такие предупреждения и списывать их на "бряцание оружием"?