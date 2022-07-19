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ЦАМТО

Украина хочет получить ракеты к HIMARS с радиусом действия 300 км

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РСЗО М142 HIMARS
РСЗО М142 HIMARS.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 18 июля. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Financial Times выразил уверенность, что его страна получит от США больше РСЗО HIMARS, в том числе ракеты с радиусом действия 300 км, передает "РИА Новости".

"Он (Резников – ред.) сказал, что уверен в том, что Украине будет предоставлено большее количество систем дальнего действия, в частности американских реактивных систем залпового огня, известных как HIMARS... США не хотели отправлять HIMARS, которые имеют дальность действия 80 км и боеприпасы с GPS-наведением, опасаясь, что такой шаг может привести к эскалации войны. Резников заявил, что он уверен, что партнеры пришлют больше, в том числе и версию с радиусом действия 300 км", – говорится в сообщении газеты.

Как напоминает агентство, ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано еще четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены огнем ВС РФ.

США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
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