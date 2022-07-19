Сергей Шойгу проинспектировал группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи СВО

ЦАМТО, 18 июля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 16 июля проинспектировал российские группировки войск (сил) "Юг" и "Центр", выполняющие задачи специальной военной операции на Украине. Видеоролик представлен на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в комментарии Минобороны к видеоролику, на командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными Силами боевых задач.

В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов.

Во исполнение указа президента России, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил за проявленные мужество и героизм медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.