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ЦАМТО

Сергей Шойгу проинспектировал группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи СВО

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Министр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 18 июля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 16 июля проинспектировал российские группировки войск (сил) "Юг" и "Центр", выполняющие задачи специальной военной операции на Украине. Видеоролик представлен на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в комментарии Минобороны к видеоролику, на командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными Силами боевых задач.

В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов.

Во исполнение указа президента России, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил за проявленные мужество и героизм медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Шойгу Сергей
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