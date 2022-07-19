Управляемые снаряды "Торнадо-С" превосходят аналогичные боеприпасы HIMARS

ЦАМТО, 18 июля. Управляемые реактивные снаряды (РС) РСЗО "Торнадо-С" показали высокую точность и эффективность на Украине, у этого оружия есть преимущества перед управляемыми РС РСЗО HIMARS, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"В рамках специальной военной операции на Украине российскими ракетными войсками и артиллерией успешно применяются управляемые реактивные снаряды РСЗО "Торнадо-С". Они обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей, в частности, при уничтожении боевиков украинских националистических формирований в местах их дислокации и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что управляемые РС РСЗО "Торнадо" превосходят аналогичные боеприпасы американских РСЗО HIMARS как по дальности стрельбы и мощности боевой части, так и по точности попадания – их круговое вероятное отклонение составляет в среднем пять-семь метров".

Как отмечает "РИА Новости" со ссылкой на данные из открытых источников, для систем "Торнадо-С" разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9М549, которые отличаются повышенной дальностью стрельбы – 120 км. Снаряды оснащены бесплатформенной инерциально-навигационной системой управления и системой спутниковой навигационной коррекции. Для управления в полете в головной части снаряда размещены аэродинамические рули, которые также повышают их планирующие свойства, что дополнительно повышает дистанцию стрельбы.

Кроме того, модернизированная автоматизированная система управления наведением и огнем и автономная система навигации и топопривязки боевой машины "Торнадо-С" позволяет выполнять индивидуальное наведение каждого управляемого снаряда. Одна пусковая установка "Торнадо-С" может перевозить и запускать 12 снарядов.

РСЗО "Торнадо-С" создана на базе системы "Смерч" и поставляется в российские войска с 2019 года.