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ЦАМТО

Завершена поставка первой партии вертолетов NH-90 ВС Испании

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NH-90, заказанный Минобороны Испании
NH-90, заказанный Минобороны Испании.
Источник изображения: Ejercito de Tierra

ЦАМТО, 18 июля. Командование Сухопутных войск Испании получило последний из 22 многоцелевых вертолетов NH-90, заказанных Минобороны Испании на первом этапе программы обновления вертолетного парка.

Это 16-й вертолет, переданный армейской авиации (FAMET). Остальные шесть уже состоят на вооружении ВВС Испании.

По информации Infodefensa.com, церемония передачи NH-90 состоялась на предприятии Airbus Helicopters Spain в Альбасете в присутствии начальника штаба Сухопутных войск генерала армии Амадора Энсенят-и-Береа.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку 45 средних транспортных вертолетов NH-90 общей стоимостью 1,26 млрд. евро (1,67 млрд. долл.) Министерство обороны Испании подписало с консорциумом NH Industries в 2006 году.

Первые два NH-90 были собраны на предприятии Eurocopter в Мариньяне (Франция). Сборка оставшихся машин осуществлялась на предприятии Airbus Helicopters в Альбасете (Испания). Предприятие также производит переднюю секцию фюзеляжа для всех заказанных вертолетов данного типа.

Из-за бюджетных ограничений базовый контракт не предусматривал логистическую поддержку, поставку боевых систем, тренажеров и т.д. В связи с этим в конце 2014 года стороны согласовали сокращение заказа до 22 вертолетов (16 ед. для СВ и 6 ед. для ВВС). Их поставки предполагалось завершить до конца 2021 года.

Аэромобильные силы СВ Испании получили первые два NH-90 под обозначением HT-29 "Кайман" в сентябре 2014 года.

В декабре 2018 года Генеральная дирекция вооружений и материального обеспечения (DGAM) Министерства обороны Испании подписала с компанией Airbus Helicopters Espana, входящей в консорциум NH Industries, контракт стоимостью 1,38 млрд. евро (1,57 млрд. долл.) на поставку 23 дополнительных вертолетов NH-90, включая 10 для FAMET, шесть для ВВС и семь для ВМС. График поставки предусматривает передачу этих NH-90 в течение 2023-2028 гг.

Все вертолеты СВ входят в боевой состав 3-го вертолетного батальона (BHELMA III) аэромобильных сил СВ Испании, размещенного на базе "Агонсильо". NH-90 "Лобо" ВВС Испании входят в боевой состав 803-й эскадрильи 48-го авиакрыла.

Три вертолета FAMET в настоящее время применяются в составе учебной миссии ЕС в Мали (EUTM Mali).

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