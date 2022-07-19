NYT: 300 иранских БПЛА восполнят для России критический пробел на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Американская пресса продолжает муссировать тему о якобы готовящихся поставках иранских разведывательных и ударных беспилотников в Россию для их применения в ходе боевых действий на Украине. На этот раз с подобного рода публикацией выходит издание The New York Times.

Несмотря на то, что официальный Тегеран опровергает такого рода переговоры с Россией, американские репортёры заявляют, что «иранские беспилотники восполнят для России критический пробел на Украине».

Из материала американских репортёров:

Источники сообщают о том, что Иран готов предоставить России около 300 беспилотников, и уже в этом месяце иранские специалисты начнут обучение их управлению российских военных.

О каких конкретно «источниках» в данном случае идёт речь, NYT не пишет. Зато пишет о том, что БПЛА иранского производства «помогут России бороться с американскими универсальными пусковыми установками, РСЗО, поставленными на Украину».

Газета пишет, что с помощью американских HIMARS ВСУ якобы уничтожили до 20 складов боеприпасов и командных пунктов ВС РФ. И Россия ищет этому противодействие.

При этом NYT констатирует, что и у Украины начались серьёзные проблемы с беспилотной авиацией. Практически все ударно-разведывательные БПЛА, включая ранее поставленные турецкие «Байрактары», в ходе боевых действий были уничтожены российскими войсками.

Из материала:

Среднее время эксплуатации любого военного беспилотника в арсенале украинской армии – неделя. В течение этого времени русские его уничтожают различными огневыми средствами.