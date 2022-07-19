Глава МИД России Лавров: Действиями РСЗО HIMARS на Украине руководят иностранные наводчики

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Запад развернул полноценную войну против России, ведя боевые действия руками украинцев. Несмотря на многочисленные заявления политиков США и Европы об отсутствии военнослужащих НАТО на территории Украины, военные инструкторы альянса там присутствуют.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров допустил наличие на Украине военных инструкторов НАТО и американских наводчиков РСЗО, руководящих действиями украинских военных и нацбатов, как говорится, "на земле". Взято это не "с потолка", многие военные эксперты уже заявляли об этом. Судя по действиям РСЗО и наносимым ими ударам, управлением стрельбой ведут высокопрофессиональные военнослужащие из США, Великобритании или другой страны НАТО, а не наспех обученные украинские военные, прошедшие ускоренные курсы. Конечно, военнослужащие ВСУ также присутствуют в расчетах РСЗО, но они занимаются обслуживанием установок и их охраной.

Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато

- приводят "Известия" слова Лаврова.

В Киеве продолжают утверждать, что РСЗО HIMARS якобы управляют исключительно украинские военные, прошедшие обучение применению западного оружия. Как заявил украинский министр обороны Резников, "тысячи" военных Украины с начала специальной военной операции прошли соответствующее обучение, в том числе применению западных РСЗО.

Между тем даже украинские источники говорят о наличии в рядах ВСУ профессиональных американских и британских военных, негласно переброшенных на Украину под видом наемников или представителей различных волонтерских организаций. Их задача не только обучение и руководство украинскими военными, но и правильная эксплуатация переданных комплексов. Ни для кого не секрет, что США "обкатывает" на Украине свое вооружение, делая выводы о реальном применении тех или иных комплексов. Сомнительно, что отчеты о работе РСЗО HIMARS пишут украинские военные.