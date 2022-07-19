Кадыров заявил, что батальоны "Ахмат" полностью укомплектованы

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что все четыре созданных в регионе батальона "Ахмат" полностью укомплектованы.

Ранее Кадыров объявлял о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.

"Полк специального назначения "Север-Ахмат" имени Героя России Ахмата Кадырова при МО РФ укомплектован! В его состав вошли бойцы, впитавшие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. Это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона "Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил матерей бойцов за воспитание в сыновьях патриотических чувств и любовь к Родине, а также председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который в краткие сроки организовал комплектацию боевых подразделений.

"Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и правда! Запад еще не понимает, насколько мы сильны... Воевать с Россией - это не голливудские боевики снимать. Готовьте белые флаги! Мы еще даже всерьез ничего не начинали!" - добавил Кадыров.