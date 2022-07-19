Войти
РИА Новости

Кадыров заявил, что батальоны "Ахмат" полностью укомплектованы

292
0
0
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что все четыре созданных в регионе батальона "Ахмат" полностью укомплектованы.

Ранее Кадыров объявлял о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.

"Полк специального назначения "Север-Ахмат" имени Героя России Ахмата Кадырова при МО РФ укомплектован! В его состав вошли бойцы, впитавшие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. Это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона "Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил матерей бойцов за воспитание в сыновьях патриотических чувств и любовь к Родине, а также председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который в краткие сроки организовал комплектацию боевых подразделений.

"Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и правда! Запад еще не понимает, насколько мы сильны... Воевать с Россией - это не голливудские боевики снимать. Готовьте белые флаги! Мы еще даже всерьез ничего не начинали!" - добавил Кадыров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
Проекты
NATO
Похожие новости
03.03.2022
Греческая "Платформа независимости" призвала поддержать спецоперацию России на Украине
03.02.2020
Победа вопреки
23.01.2020
Gazeta Polska (Польша): не дать Путину развязать войну. Ответ на действия России
25.11.2019
Трамп и Эрдоган продолжат "дружить"
19.02.2015
"Как начать непрямую войну с Россией"
27.02.2013
Тбилиси больше не угроза?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:30
  • 5
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 19.07 04:40
  • 30
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 19.07 02:39
  • 29257
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 01:25
  • 2
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 19.07 01:20
  • 1
Кто боится американской армии
  • 19.07 00:32
  • 105
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 17:57
  • 57
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 16:59
  • 59
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 18.07 15:50
  • 8
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 15:46
  • 2
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 18.07 15:04
  • 37
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой