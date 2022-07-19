Ракеты третьего поколения "Алмаз" для беспилотников Ирана лучше "Джавелина"

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Иран создает не только вполне конкурентоспособные ударные беспилотные летательные аппараты, но и современные средства поражения для них. Например ПТРК "Алмаз" (Almas) относится к третьему поколению, то есть действуют по принципу "выстрелил - забыл".

Первые упоминания о нем появились еще в 2017 году. Год назад стало известно, что это оружие поступает на вооружение. Причем созданы несколько типов: авиационный и переносной.

Первые ПТУР имеют тандемную боевую часть и способны уничтожать цели на расстоянии до восьми километров. Они применяются с БПЛА Mohajer-6. Эти боеприпасы поражают технику в самую уязвимую часть - крышу.

Переносной вариант "Алмаз 1" в настоящее время предлагается на экспорт, его, в частности, рекламировали на оружейной выставке IQDEX-2022 в Багдаде в апреле текущего года. Как сообщает военный эксперт Юрий Лямин со ссылкой на иракcкого военного блоггера Мустафу Ахмада,

дальность поражения у такого варианта заявлена до четырех километров ( у поставляемого США на Украину "Джавелина" - три километра), длина ракеты - 1100 мм, диаметр - 130 мм, масса - 11,5 кг, масса пусковой установки с ракетой - 15 кг. Тандемная боевая часть пробивает 600 мм брони, что для "крышебоев" является хорошей характеристикой, у американской ПТУР - столько же.