Войти
Вестник Мордовии

Ракеты третьего поколения "Алмаз" для беспилотников Ирана лучше "Джавелина"

289
0
0

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Иран создает не только вполне конкурентоспособные ударные беспилотные летательные аппараты, но и современные средства поражения для них. Например ПТРК "Алмаз" (Almas) относится к третьему поколению, то есть действуют по принципу "выстрелил - забыл".

Первые упоминания о нем появились еще в 2017 году. Год назад стало известно, что это оружие поступает на вооружение. Причем созданы несколько типов: авиационный и переносной.

Первые ПТУР имеют тандемную боевую часть и способны уничтожать цели на расстоянии до восьми километров. Они применяются с БПЛА Mohajer-6. Эти боеприпасы поражают технику в самую уязвимую часть - крышу.

Переносной вариант "Алмаз 1" в настоящее время предлагается на экспорт, его, в частности, рекламировали на оружейной выставке IQDEX-2022 в Багдаде в апреле текущего года. Как сообщает военный эксперт Юрий Лямин со ссылкой на иракcкого военного блоггера Мустафу Ахмада,

дальность поражения у такого варианта заявлена до четырех километров ( у поставляемого США на Украину "Джавелина" - три километра), длина ракеты - 1100 мм, диаметр - 130 мм, масса - 11,5 кг, масса пусковой установки с ракетой - 15 кг. Тандемная боевая часть пробивает 600 мм брони, что для "крышебоев" является хорошей характеристикой, у американской ПТУР - столько же.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.06.2021
База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России
20.01.2021
Вычисляем будущие конфликты
19.10.2020
Российские ракетные корабли поразили воздушные и морские цели в акватории Каспия
26.08.2019
Ракетная стратегия и тактика в войнах и конфликтах XXI века
17.01.2018
Дрон среди ясного неба
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:30
  • 5
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 19.07 04:40
  • 30
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 19.07 02:39
  • 29257
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 01:25
  • 2
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 19.07 01:20
  • 1
Кто боится американской армии
  • 19.07 00:32
  • 105
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 17:57
  • 57
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 16:59
  • 59
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 18.07 15:50
  • 8
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 15:46
  • 2
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 18.07 15:04
  • 37
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой