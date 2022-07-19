У русских появилась подлодка-гигант для ядерной войны: на что она способна

"Белгород": подлодка-гигант для ядерной войны

Гигантская подлодка "Белгород" предназначена для запуска подводного беспилотника "Посейдон" с ядерным зарядом и может служить базой для шпионских платформ, действующих под водой, пишет Asia Times. Кроме того, она может стать местом размещения подлодки "Лошарик".

Габриэль Онрада (Gabriel Honrada)

8 июля ВМФ России получил К-329 "Белгород" – самую длинную атомную подводную лодку в мире, говорится в сообщении завода "Севмаш".

Хотя точные характеристики "Белгорода" не публикуются, сайт Naval News предположил, что "Белгород" (проект 949А "Антей", по кодификации НАТО – Oscar II) с его увеличенным корпусом 178 метров длиной и 15 метров шириной уступает размерами лишь единственной находящейся в строю лодке проекта 941 "Акула" (по кодификации НАТО – SSBN Typhoon).

Naval News также отмечает, что "Белгород" наверняка превышает своих предшественников и по водоизмещению (19 000 тонн) – это больше, чем у крупнейшей западной подлодки класса Ohio ("Огайо").

По данным "Севмаша", "Белгород" предназначен для решения научных задач и проведения поисково-спасательных работ. Кроме того, он может нести глубоководные спасательные аппараты и автономные подводные беспилотники.

По данным Naval News, "Белгород" станем первым в мире носителем подводного беспилотника с ядерным вооружением "Посейдон", чей ядерный удар по населенным пунктам, крупным городам и промышленным центрам близ побережья может вызвать разрушительное радиоактивное цунами.

The Warzone сообщает, что помимо беспилотника "Посейдон", "Белгород" может служить базой для ряда беспилотных шпионских платформ, а также для "Лошарика".

Источник отмечает усиленные нижние рули "Белгорода", которые позволят ему залегать на на морском дне, а также способность запускать беспилотники для прослушивания или перерезания подводных кабелей связи.

Это может "ослепить" противника и нанести ему серьезный ущерб, поскольку 95% мирового интернет-трафика идет по подводным кабелям, отмечает аналитический центр Атлантического совета.

Российский военный аналитик Алексей Леонков объяснил вероятную роль "Белгорода" так: по его мнению, он предназначен для запуска беспилотника "Посейдон" и будет специализироваться на ответных ударах. Леонков назвал "Белгород" "оружием возмездия": в случае масштабной ядерной войны в ответ на первый удар с использованием мобильных ракет, наземных пусковых установок и межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования Россия запустит беспилотники "Посейдон".

Он отмечает, что "Посейдон" может использоваться не только для ответного удара, но и против авианосных групп, а "Белгород" доставит его к месту запуска.

Однако насчет "Посейдона" сохраняются вопросы. В статье в "Военном обозрении" Роман Скоморохов отметил, что у США есть на этот счет три версии.

Во-первых, США могут счесть "Посейдон" пропагандистским трюком. Он допускает, что несмотря на всю шумиху среди американских военных, это может быть просто макет – отвлекающий маневр, чтобы запугать американскую общественность и военных планировщиков.

Во-вторых, США могут заключить, что "Посейдон" – скорее исследовательский аппарат, а не беспилотник с ядерным вооружением, как утверждает Россия. И, наконец, в-третьих, США могут решить, что "Посейдон" – реальное оружие, и начать разрабатывать соответствующие средства защиты.

На данный момент стратегическая неопределенность – похоже, главный козырь "Посейдона". Скоморохов признаёт, что в создании столь грозного оружия как "Посейдон" есть своя логика, однако отмечает, что достоверность его существования и возможностей трудно проверить.

При этом он допускает, что "Посейдон" действительно может быть оружием судного дня или по крайней мере создать такую видимость, чтобы в первую очередь предотвратить нападение на Россию. Как бы то ни было, отмечает он, противоречивые данные уже наверняка сбили с толку американских военных планировщиков.

Как сообщает издание The Barents Observer, "Белгород" начнет опытную эксплуатацию на Северном флоте, а затем будет передан Тихоокеанскому флоту. Однако где именно будет базироваться "Белгород" во время эксплуатации на Северном флоте, не раскрывается.

Издание предлагает два возможных местоположения: Северодвинск, где ведется разработка беспилотника "Посейдон", или Оленья губа на Кольском полуострове, где базируются другие российские подводные лодки специального назначения.

Согласно американской военной базе данных ODIN, "Посейдон" представляет собой не один тип устройства, а целое семейство подводных беспилотников. Некоторые устройства могут атаковать прибрежные цели, тогда как другие проектируются как суперкавитирующие торпеды для потопления боевых групп авианосцев. Ядерный вариант вооружен кобальтовой боеголовкой мощностью 2 мегатонны, которая может заразить территорию площадью 1 700 на 300 километров, – то есть это оружие последней инстанции.

Тот же источник утверждает, что "Посейдон" – роботизированная подлодка диаметром 1,6 – 2 метра и длиной 24 метра. Ее максимальная скорость составляет 100 км/ч, дальность – 10 000 километров, а максимальная глубина погружения 1 000 метров. При этом беспилотник может работать на глубине 50-100 метрах в низкоскоростном режиме для повышения скрытности.

Сообщается, что в низкоскоростном режиме он может приближаться к цели в течение нескольких недель, после чего на последних 2-3 километрах перейдет в высокоскоростной режим.

По данным сайта GlobalSecurity, "Лошарик" – не несущая вооружения подводная лодка-диверсант. Она может погружаться на глубину до 6 000 метров и считается самой тихой и бесшумной подлодкой российского флота.

Она предназначена для закладки глубинных бомб в труднодоступных местах, для наблюдения и слежки, прослушивания и уничтожения подводных кабелей. Помимо этих задач, она может исследовать морское дно, поднимать со дна остатки секретной техники и проводить специальные операции.

Поскольку "Лошарик" – проект строго засекреченный, его конкретные размеры неизвестны. Его приблизительная длина оценивается в 69-79 метров, ширина – в семь, а расчетное водоизмещение – в 2000 тонн. "Лошарик" оснащен ядерной силовой установкой, развивает максимальную скорость 55 км/ч и вмещает экипаж из 25 человек.