В России введена в строй самая мощная в мире ударная подводная лодка

Введена в строй самая мощная в мире ударная подводная лодка; боевая мощь подлодок ВМФ России восстанавливается

Несмотря на то, что российский флот испытывает серьезные проблемы с надводным боевым потенциалом, в области подводных лодок совсем иная ситуация. Новые российские субмарины вновь угрожают подводному флоту ВМС США, пишет JB Press.

Дзюн Китамура (Jun Kitamura)

Российский военно-морской флот, который при администрации президента Владимира Путина на короткое время продемонстрировал признаки возрождения, сейчас сталкивается с серьезными проблемами, особенно в судостроительном секторе.

В частности, у надводного боевого потенциала ВМС множество проблем, не говоря уже об амфибийных силах (позволяют высадить пехоту с моря), которые изначально считались слабыми и которые оказались совершенно бесполезными, что было выявлено в ходе военной спецоперации на Украине.

Если бы российские амфибийные силы обладали возможностями даже не американских (военно-морской флот и морская пехота), а китайских подразделений (военно-морской флот и морские сухопутные силы), то они с большой вероятностью намного раньше захватили бы стратегические пункты на юге Украины.

Как сообщалось в Японии, украинские противокорабельные ракеты уничтожают российские боевые корабли, однако стоит отметить, что это не является слабостью только российских морских надводных сил.

При нынешнем улучшении характеристик различных противокорабельных ракетных систем это послужит конкретным примером чрезвычайной опасности маневров кораблей в прибрежных водах противника и станет настоящим свидетельством полезности стратегии преграждения доступа китайской армии, создавшей самые мощные в мире противокорабельные ракетные силы.

Исследовательская подводная лодка с "оружием возмездия"

Несмотря на то, что российский флот испытывает серьезные проблемы с надводным боевым потенциалом, в области подводных лодок совсем иная ситуация.

После развала СССР произошел серьезный спад, однако сейчас строительство подлодок и боевые возможности подводного флота неуклонно возрождаются. Новые российские субмарины вновь угрожают подводному флоту ВМС США.

Например, американцы дали чрезвычайно высокую оценку характеристикам и боевым возможностям ударных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта 885М "Ясень-М", строительство которых было возобновлено после приостановки и которые начали принимать на вооружение в 2021 году.

Кроме того, на прошлой неделе подводный флот ВМФ России также получил исследовательскую подводную лодку К-329 "Белгород" с верфи "Севмаш" (производитель кораблей ВМФ России; единственный завод, который выпускает атомные подводные лодки).

Длина "Белгорода" составляет 184 метра, водоизмещение - 30 тысяч тонн. Это - самая длинная подводная лодка из когда-либо построенных в мире. Кстати, до нее самой большой в мире подводной лодкой являлась стратегическая субмарина К-941 (по классификации НАТО "Тайфун") советского и российского ВМФ, длина которой составляет 574 фута, а водоизмещение - 48 тысяч тонн.

Длина стратегической подводной лодки ВМС США класса "Огайо" составляет 560 футов, а водоизмещение - 18750 тонн. Чрезвычайно большая длина "Белгорода" обусловлена тем, что эта субмарина несет автономные подводные аппараты, глубоководные спасательные управляемые устройства, а также атомную глубоководную станцию "Лошарик" (длина 60-70 м).

Примечательно, что поскольку глубоководные аппараты, а также "Лошарик" предназначены для ведения исследовательской деятельности в морских глубинах и на морском дне, "Белгород" классифицируют как исследовательскую подводную лодку.

Между тем "Лошарик", который рассчитан для погружения на дно Северного Ледовитого океана и проведения исследовательских, а также спасательных операций, рассматривается как подводная лодка специального назначения, задачей которой является уничтожение подводных кабелей и другого оборудования.

Несмотря на то, что оснащенный вышеупомянутыми малыми подводными аппаратами и мини-субмаринами "Белгород" считается подводным исследовательским кораблем, фактически он является самой мощной в мире ударной атомной подводной лодкой (смотри примечание). Это связано с тем, что он несет шесть межконтинентальных ядерных торпед "Посейдон".

Примечание: ударные атомные подводные лодки не несут ядерных баллистических ракет, как стратегические атомные субмарины, но оснащены ракетами корабль-земля, противокорабельными ракетами, торпедами и минами. Они обладают отличной способностью отслеживать подлодки противника на высокой скорости.

"Посейдон" обычно называют торпедой, но, на самом деле, это - беспилотный подводный аппарат (диаметр два метра, длина 20 метров, водоизмещение 100 тонн), который может автономно передвигаться на ядерной тяге.

Максимальная скорость - 100 узлов (185 километров в час), максимальная дальность действия – не ограничена (примерно десять тысяч километров). Он оснащен ядерной боеголовкой мощностью 100 мегатонн, что делает его грозным оружием "Судного дня".

Например, "Посейдон", запущенный из Охотского моря вблизи полуострова Камчатка, может взорваться не только у входа в Токийский залив, где расположена военно-морская база США Йокосука, но и в районе порта ВМС США Сан-Диего в Калифорнии, который расположен на удалении восемь тысяч километров.

В этом случае военные корабли и военно-морские объекты в порту будут уничтожены в одно мгновение небольшим цунами. Безусловно, прибрежные городские районы Токийского залива и районы вокруг Сан-Диего неизбежно пострадают от масштабных наводнений и радиоактивного заражения.

Наращивание военного потенциала Японии для поддержания гегемонии США

Новейшая подводная лодка "Белгород", обладающая столь грозными боевыми возможностями, вероятно, будет развернута на базе Рыбачий в Петропавловске-Камчатском на полуострове Камчатка, где станет грозным противником Тихоокеанского флота ВМС США.

Дело в том, что Вашингтону удалось привлечь Финляндию и Швецию в НАТО, и баланс сил между ВМС России и США/НАТО в Атлантике, включая российскую базу атомных подводных лодок Северного флота, неизбежно сместится в американскую сторону. Поэтому российскому флоту необходимо усилиться в Тихом океане, чтобы сдерживать США.

Между тем для американских ВМС, которые теперь могут рассчитывать на значительное снижение военно-морской угрозы со стороны России на Атлантическом театре, российская проблема сузилась до Тихоокеанского направления.

Тем не менее Тихоокеанский флот ВМС США, который отвечает за эту зону боевых действий, также должен противостоять и китайским силам. Они уже угрожают американским войскам на Тихоокеанском театре, а возможности Китая по преграждению доступа уже превосходят возможности ВМС США.

И если наряду с китайскими силами постепенно будет укрепляться российский подводный флот, то американской армии будет сложно сохранить свое превосходство в Тихом океане. При этом нынешнее состояние военно-морской мощи стран НАТО не позволяет им расширить поддержку в Тихоокеанском регионе.

Поэтому вполне естественно, что США возлагают надежды на Японию. Чтобы она в свете российской и китайской угрозы взяла курс на наращивание вооружений, как это сделали страны НАТО в свете начала российской военной спецоперации на Украине.

К счастью для США, большинство проамериканских политических сил в Японии и основных СМИ, которым не хватает стратегического геополитического мышления, приравнивают события на Украине к возможному вторжению Китая на Тайвань или считают Россию врагом, основываясь только на однобокой информации. В результате в Японии, вероятно, будет значительно увеличены расходы на оборону, как этого и хочет Вашингтон.

Безусловно, удвоение военного бюджета, который держался на аномально низком уровне, само по себе является правильным курсом. Тем не менее нынешние оборонные усилия Японии направлены лишь на укрепление японо-американского альянса (то есть усиления зависимости Японии от США), а не на формулирование независимой оборонной стратегии и создание независимых сил самообороны, к чему и должна стремиться независимая страна.

В результате, даже если Япония удвоит расходы на оборону, они будут направлены на оборудование и объекты, которые необходимы для поддержания американской гегемонии, или на дорогостоящее оружие, которое нужно для обеспечения прибыли американской оружейной промышленности. Подобное положение вещей разочаровывает.