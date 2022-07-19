Замглавы МИД РФ: чем дальше, тем сложнее будет с нами договариваться

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Курирующий отношения со странами СНГ и участвовавший в переговорах с украинской стороной замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью "Интерфаксу" поделился оценкой европейской перспективы для Украины, рассказал о том, какие требования Россия предъявляет к возможному будущему соглашению с Украиной и о перспективах возобновления переговорного процесса с Киевом.

- Сейчас активно обсуждается тема вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Предоставляет ли "европейская перспектива" данных государств угрозу интересам России?

- Европейский союз в последнее время сильно изменился. Экономического и рационального в этом интеграционном объединении, создававшемся в целях предотвращения войн в Европе, осталось крайне мало. Доминирует политика и идеология. Решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в члены ЕС, принятое на саммите Евросоюза 23-24 июня этого года, это отчетливо доказывает. Проигнорированы строгие критерии сближения с ЕС, предъявляемые другим кандидатам. По сути, речь о продолжении линии ЕС, да и Запада в целом на геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях "сдерживания" нашей страны. Под это выделяются миллиарды евро, в т.ч. для поставок Киеву вооружений и военной техники. О последствиях таких "инвестиций", которые лишь способствуют продолжению боевых действий, уничтожению гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей, в ЕС не задумываются. Как и не задумываются о том, что поставляемое на Украину оружие легко может оказаться в руках экстремистов или оргпреступности. И тогда уже под угрозой будет безопасность стран-членов Евросоюза.

Что касается выделения 40 млн евро по линии "Европейского фонда мира" на покрытие расходов, связанных с предоставлением Молдавии нелетальной военной техники, то это сознательное стремление подорвать закрепленный в конституции республики нейтралитет. Данная сумма сопоставима с размером годового военного бюджета страны.

Своей конфронтационной линией, стремлением заставить другие страны следовать в русле нелегитимной санкционной политики ЕС только провоцирует создание новых линий раскола в Европе, ослабляя не только собственную безопасность, но и безопасность сопредельных государств.

- Насколько вероятно усиление влияния ЕС на Украине в контексте активизации процесса евроинтеграции Киева?

- О самостоятельности киевских властей говорить не приходится. Они уже давно действуют по указке из-за океана. И вряд ли получение статуса страны-кандидата в члены ЕС способно сильно изменить эту ситуацию. В то же время ЕС-овцам придется вплотную столкнуться с серьезнейшими проблемами в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией, соблюдения прав человека, обеспечения свободы слова и защиты нацменьшинств, которые носят на Украине хронический характер.

Очевидно, что продолжение недружественной политики ЕС в отношении нашей страны будет только подстегивать намерение Киева решать проблемы "на поле боя".

- Есть ли сейчас возможность для возобновления переговоров с Украиной?

- Переговорный процесс, начатый по инициативе украинской стороны, по ее же вине и был прекращен. Не обошлось здесь без участия Запада, который фактически запретил Киеву вести переговоры. Наши предложения от 15 апреля этого года по проекту договора о мирном урегулировании Украиной оставлены без ответа. Российский подход остается прежним – будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в т.ч. нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Тем не менее, если Украина выразит желание вернуться за стол переговоров, мы готовы положительно отреагировать. Но будем, прежде всего, настаивать на получении внятного ответа на наши упомянутые предложения, а также соизмеряться с ситуацией "на земле", которая постепенно меняется.

Как отметил президент России В.В.Путин, мы от переговоров не отказываемся, но те, кто от них отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.

- Украинский кризис продемонстрировал серьезные проблемы в отношениях России не только с Украиной, но и с Западом в целом. Можно ли говорить о том, что будущий договор по украинскому вопросу по масштабам будет сопоставим с иранской ядерной сделкой – его согласование потребует длительного времени и вовлечения ключевых мировых и региональных игроков?

- Иранскую ядерную сделку и российско-украинские переговоры сравнивать в принципе некорректно. Хотя, конечно, наше требование о безъядерном статусе Украины вызывает определенные аналогии. Что же касается организации переговорного процесса, его продолжительности или подключения к нему тех или иных международных игроков, то делать какие-либо прогнозы сейчас преждевременно. Переговоры в настоящее время не ведутся.

- Россия признала независимость ДНР и ЛНР. В подавляющем большинстве европейских стран, в том числе в нашей стране, высшая мера наказания не применяется. Можно ли рассчитывать, что и власти республик Донбасса прибегнут к данной практике в отношении приговоренных к смертной казни иностранцев?

- Полагаю, что этот вопрос следовало бы переадресовать нашим донецким и луганским партнерам. Со своей стороны, отмечу следующее. Уголовный кодекс ЛНР не предусматривает такого наказания как высшая мера, хотя призывы ввести такую меру имеют место. В условиях, когда ежедневно вскрываются все новые факты зверств украинских неонацистов в Донбассе, число сторонников ужесточения наказаний за подобные преступления увеличивается.

Что касается ДНР, то, согласно ее Уголовному кодексу, смертная казнь как исключительная мера наказания действительно может быть установлена за особо тяжкие преступления, в том числе совершенные в военное время или в боевой обстановке. Законодательством предусмотрен механизм обжалования смертной казни или ее замены на пожизненное заключение. Существует и возможность помилования.

Какое решение в итоге будет принято - это вопрос, который относится к компетенции властей ДНР и ЛНР.