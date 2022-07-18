Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил

Против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая носит наступательный характер. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июля во Дворце Независимости на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Также белорусский лидер с сожалением указал на то, что политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет.

В развитие темы Александр Лукашенко рассказал выпускникам о разговоре со своим российским коллегой, который состоялся днем ранее – 11 июля. Белорусский президент отметил, что в ходе телефонного разговора главы государств также большое внимание уделили вопросам обеспечения обороны и безопасности двух стран – в продолжение июньских переговоров в Санкт-Петербурге.

Напомним, что 25 июня в северной столице России состоялись переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, приуроченные к дате 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. На мероприятии был рассмотрен чрезвычайно широкий диапазон актуальных тем – от вопросов логистики и экономического сотрудничества до реагирования на угрозы военной безопасности и взаимодействия в международных организациях. Именно тогда российский президент указал на необходимость незамедлительного принятия мер по безусловному обеспечению безопасности Союзного государства. В частности, Владимир Путин предложил модернизировать на авиационных заводах России белорусские самолеты СУ-25 до уровня, обеспечивающего возможность применения ядерного оружия, и соответствующим образом начать подготовку летного состава ВВС Беларуси. В свою очередь, белорусский президент высказал свое полное согласие.

Очевидно, что, с учетом достаточно большой группировки самолетов СУ-25, имеющейся в белорусской армии, реализация данного соглашения в условиях экономических и финансовых реалий Беларуси наиболее оптимальна, и позволит существенно «осовременить» и повысить боевые возможности авиации ВВС и войск ПВО, не говоря уже о вопросах стратегического сдерживания.

Следует отметить, что одновременно с совершенствованием самолетного парка белорусских ВВС и войск ПВО в военном ведомстве ведется работа, направленная на обновление боевых машин авиации непосредственной авиационной поддержки и обеспечения боевых действий сухопутных войск – вертолетов. На эту тему «Военно-политическое обозрение» уже публиковало свои материалы («Беларусь рассматривает варианты приобретения российских ударных вертолетов»). Отмечалось, что министерством обороны Беларуси рассматривались два типа ударных вертолетов – Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» и, как третий вариант, приобретение сразу двух типов для их совместного применения – по опыту специальной операции на Украине.

По имеющейся на данный момент информации, белорусские военные «оружейники» остановили свой выбор все-таки на Ка-52.

Ка-52 «Аллигатор» – это российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 «Черная акула».

Экипаж состоит из двух человек – что, как вспоминал генеральный конструктор фирмы «Камов» Сергей Михеев, ему посоветовал сделать опытный военный летчик. В «Аллигаторе» члены экипажа расположены плечом к плечу, что позволяет лучше взаимодействовать, особенно в бою, когда радиоканалы перегружены. Кроме того, ведение огня и управление вертолетом может осуществлять как командир экипажа, так и оператор систем вооружения.

В комплект Ка-52 входит комплекс «Витебск», который отслеживает пуски ракет и задействует системы, затрудняющие поражение вертолета: помехи, тепловые ловушки и так далее.

У Ка-52 очень мощное вооружение. Боевая нагрузка – 2800 кг, в том числе управляемые ракеты 2×6 ПТУР 9М120–1 «Атака» и ПТРК 9К113У «Штурм-ВУ», лазерная система наведения. Есть и неуправляемые ракеты, бомбы. Практическая дальность полета – 460 км. Динамический потолок – 5500 м.

Есть и другие варианты вооружения Ка-52. Среди них, например, подвижная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом 460 выстрелов. Блоки неуправляемых авиационных ракет калибра 122 и 80 мм. Авиабомбы, пушечные контейнеры, другое вооружение. Управляемые ракеты класса «воздух – воздух» ближнего боя «Игла-В». Высота поражаемых целей – от 10 до 3500 м, дальность пуска – от 800 до 5200 м.

Противотанковый ракетный комплекс «Вихрь» с ракетами 9А4172, имеющими стартовую массу 42 кг и тандемную кумулятивную боевую часть, могут поражать бронированные цели (танки, БМП) на дальности до 8 км и при этом пробивать броню толщиной 900 мм.

В целом, как считают эксперты, реализованные в Ка-52 конструкторские решения выводят его в ряд машин высочайшего уровня. По их мнению, данный вертолет представляет собой уникальную многофункциональную машину. Эдакий универсальный солдат.

То есть, как раз тот «солдат», который нужен белорусским вооруженным силам, чтобы привести свои возможности в соответствие с современными угрозами военной безопасности государства. О них, кстати, предельно откровенно высказался президент Беларуси тогда же, на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

«В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) — через Украину и через Беларусь», — сказал Александр Лукашенко.

Другими словами, перевооружение белорусской армии в кратчайшие сроки – это не прихоть, навеянная новомодными европейскими тенденциями, а жесткая жизненная необходимость.

Владимир Вуячич