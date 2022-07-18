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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Латвия саботирует Венский документ 2011 года

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НАТО в Латвии
НАТО в Латвии.
Источник изображения: belvpo.com

20 июня Беларусь возобновила верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями.

В оборонном ведомстве пояснили, что принятие решений "об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Республики Беларусь будет осуществляться на паритетной основе".

Так, в целях возобновления верификационной деятельности в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями Беларусь первой сделала шаг к транспарентности и открытости, пригласив иностранных военных атташе на белорусскую границу, показав этим, что сейчас как никогда надо искать возможности к открытому диалогу и компромиссу, показывая при этом правду. Да, действительно подразделения ВС РБ выполняют задачи по усилению государственной границы, но стоит отметить, что это не только необходимая, но и вынужденная мера.


Приглашение иностранных военных пресс-атташе на белорусскую границу.
Источник: www.belta.by

Во время общения с журналистами начальник Департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко отметил: «Напряженная военно-политическая обстановка не позволяет нам расслабиться. Мы продолжаем проверку сил реагирования и выполнения задач по усилению отдельных участков белорусской границы. Все это происходит на фоне угроз, искажения информации в отношении нашего государства, обвинения в подготовке к военным и наступательным действиям. Все это не так».

По его словам, приглашение военных атташе призвано развеять эти слухи и опасения. "Все это придумывают наши зарубежные партнеры и тиражируют в средствах массовой информации. Мы пригласили на этот участок границы 12 военных атташе других стран. Из них пятеро – представители стран НАТО. Это наш шаг к транспарентности и открытости. Мы демонстрируем, что заявления представителей отдельных государств являются недостоверной информацией", – заявил Валерий Ревенко.

В мероприятии приняло участие 12 военных атташе из Чехии, Польши, Сербии, Германии, Венгрии, России, Китая и других стран, которые аккредитованы в Беларуси и изъявили желание посмотреть, как несут службу на блокпостах по усилению прикрытия южных участков границы подразделения ВС РБ.

Стоит отметить, что в середине декабря прошлого года Министерство обороны Беларуси сообщило об отказе ряда стран ОБСЕ проводить рабочие встречи с представителями Беларуси по вопросам мер доверия и безопасности в регионе. Однако республика по-прежнему привержена выполнению договоров, касающихся контроля над вооружениями.

В свою очередь, в целях проведения оценки войск НАТО Беларусь также спланировала деятельность своих представителей в некоторых странах альянса. Так, в рамках Венского Документа 2011 года (ВД-11) белорусская сторона направила запрос Латвии о посещении одной из воинских частей. Об этом 29 июня сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.

В пункте 108 ВД-11 сказано, что «при соблюдении нижеизложенных положений каждое гоcударcтво-учаcтник будет предоcтавлять возможноcть поcетить регулярные формирования и чаcти в меcтах их обычного раcположения мирного времени, как указано в пунктах 2 и 3 положений об информации о военных cилах, чтобы позволить другим гоcударcтвам-учаcтникам оценить предcтавленную информацию».

Стоит также отметить, что в пункте 109 чётко сказано, что каждое гоcударcтво-учаcтник будет обязано принимать квоту в одно поcещение по оценке в календарный год на каждые шеcтьдеcят чаcтей или чаcть этого количеcтва, о которых cообщено в cоответcтвии c пунктом (10).

«Минобороны РБ запросило посещение по оценке воинской части в Латвии. Ответом будет не столько отношение Латвии к ВД-11, сколько сама жизнеспособность существующих механизмов контроля над вооружениями», — отметил Валерий Ревенко.

Однако, что примечательно, латвийская сторона дала отказ на проведение такой оценки в рамках ВД-11. Возникает вопрос, почему?

С 2020 Латвия придерживается политика конфронтации с Республикой Беларусь. Все действия Риги направлены на ухудшение взаимоотношений с Минском и Москвой. Напомним, что Латвия как и Литва выступала одной из первых за введение санкций против Беларуси и ограничение транзита через её территорию. Однако, очевидно, что такая политика исходит в первую очередь от стран, так называемого «коллективного запада», а страны Балтии всего лишь воплощают ее в жизнь, даже в ущерб своим собственным интересам.

Ещё одним тревожным сигналом является постоянное увеличение численности войск альянса на территории стран Балтии и Польши. На данный момент на территории Латвии находится уже порядка 1700 военнослужащих из Североатлантического блока, а исходя из заявлений военно-политического руководства стран НАТО на последнем саммите, который проводился в Мадриде, численность этих войск будет увеличена почти в 10 раз.

Стоит также отметить, что за последние три месяца на территории Прибалтики и Польши прошла серия крупных учений НАТО («Защитник Европы-2022», «Железный волк-2022», «Бдительный сокол-2022», «Намейс-2022», «Быстрый ответ-2022», «Огненный гром-2022», «Летний щит-2022»). Ни на одно из проводимых учений натовцы не пригласили наблюдателей из Беларуси и России, что конечно говорит о их нежелании сотрудничать и взаимодействовать в рамках международных договоров, например, таких как Венский договор 2011 года.

Напомним, что за последние два года численность войск альянса на территории стран Балтии и Польши увеличилась в два раза и уже составляет порядка 40 тыс. военнослужащих.

Сергей Острына

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