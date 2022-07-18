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Интерфакс-АВН

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink

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Спутник Starlink
Спутник Starlink.
Источник изображения: SpaceX

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 53 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 10:20 по времени Восточного побережья США (в 17:20 мск) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Примерно через 15,5 минут запуска 53 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 13-й раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 650 км от космодрома.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже 52-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Интернет-спутники весом 290 кг каждый вошли в состав орбитальной группировки SpaceX.

За всё время SpaceX запустила уже 2858 интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,5 тыс. аппаратов остается на орбите в рабочем состоянии.

На данный момент, компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. По данным SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 32 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным американских СМИ, группировкой этих спутников также активно пользуется Пентагон.

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