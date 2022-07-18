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Интерфакс-АВН

Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

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Посадка первой ступени Falcon 9
Посадка первой ступени Falcon 9.
Источник изображения: NASASpaceFlight

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в воскресенье с 53 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 10:20 по времени Восточного побережья США (в 17:20 мск) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Вертикальная управляемая посадка первой ступени на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 650 км от космодрома, была осуществлена через 9 минут после старта ракеты.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков в 13-й раз.

Это уже 52-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Интернет-спутники весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX, которая в настоящее время насчитывает 2,5 тыс. действующих космических аппаратов.

На данный момент компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. По данным SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 32 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным американских СМИ, группировкой этих спутников также активно пользуется Пентагон.

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Страны
Австpалия
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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