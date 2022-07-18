Новый индийский авианосец имеет значение и для России

Завершились испытания первого построенного в Индии авианосца. «Викрант» кардинальным образом расширит возможности ВМС Индии. Может ли Россия сама построить подобный корабль, каким образом наша страна поучаствовала в индийской программе создания авианесущего флота – и что мы можем извлечь полезного из этого опыта?

"Викрант" на санскрите означает "Храбрый". Этот корабль – плод обширной международной кооперации, в которой поучаствовали такие антагонистические страны, как, например, Россия, США и Италия. Корабль имеет полное водоизмещение 45 тыс. тонн и стандартное в 40 тысяч. Он меньше, чем российский "Адмирал Кузнецов". Корабль имеет трамплин для обеспечения взлета самолетов и аэрофинишер для их посадки, что дает ему возможность обеспечить применение полноценных истребителей с горизонтальными взлетом и посадкой, не "вертикалок".

Базовые летательные аппараты для этого корабля – истребители МиГ-29К и вертолеты дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31 и HAL Dhurv индийской разработки и производства. Возможно развертывание на корабле американских вертолетов Sikorsky MH-60R.

В будущем индийцы планируют заменить МиГ-29К на более современные самолеты западного производства. Ориентировочный состав авиагруппы – 35-36 летательных аппаратов, из которых 26 будут МиГи, а остальное вертолеты, количество которых может зависеть от их типа. Корабль имеет мощную ПВО, включая зенитно-ракетный комплекс Barak и зенитную артиллерию.

Индийский опыт

Хотя это первый построенный в Индии авианосец, именно для ВМС Индии авианосная тема знакома – это уже четвертый авианосец, который в строю, или в случае с "Викрантом", будет в строю индийских ВМС. Первыми индийскими авианосцами были прошлый "Викрант" (старый корабль с этим же именем) и "Вираат" – оба британской постройки и оба под конец своего срока службы бывшие носителями британских штурмовиков "Харриер" с вертикальным или коротким взлетом.

Из этих кораблей первый "Викрант" даже успел повоевать в Индо-Пакистанской войне 1971 года, пусть и ограниченно. В 2013 году на вооружение ВМС Индии поступил авианосец "Викрамадитья", полученный путем перестройки в России из авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" ВМФ России (бывший "Баку"). Так что опыта в авианосной тематике у ВМС Индии немало.

Немало опыта и у индийской корабельной авиации. Индийские летчики-палубники имеют хорошую подготовку и большой налет. В отличие от российских коллег, все их тренажеры регулярно используются, а самолеты обеспечены крытыми ангарами на земле.

"Викрант" чуть меньше, чем "Викрамадитья", его палуба несколько короче, но шире. При ее проектировании индийцам помогали итальянские конструкторы из компании "Финкантери", и на палубе этого корабля можно располагать самолеты удобнее, чем на "Викрамадитье", у которого из-за его происхождения (перестроен из другого по архитектуре корабля) палуба куда менее удобна.

Скорость корабля, однако, ниже, чем у его советско-российского аналога – только 28 узлов. Это, безусловно, недостаток, так как для авианосных боев одна из важных тактических возможностей – это маневр на предельной скорости для выхода из-под авиаудара противника. Лишние пять-шесть узлов здесь не помешали бы, но при этом корабль пришлось бы очень сильно переусложнить по сравнению с тем, что получилось в итоге.

"Викрант" создавался мучительно долго, что, наверное, нормально для такой страны, как Индия, не обладающей подобным опытом, но имеющей массу организационных проблем в сложном производстве. Первые идеи о постройке своего авианосца начали ходить еще в конце 1980-х.

Контракт на корабль был подписан в 2004 году, а закладка произведена в 2008-м. В 2013 году корпус без надстройки и боковых спонсонов спустили на воду – и началась достройка на плаву. И вот спустя 18 лет с момента заказа корабль готов. Это напоминает китайские эксперименты, которые тоже заняли десятки лет, просто у Индии все накопление опыта шло на одном-единственном проекте. Но зато они смогли, в конце концов. Наша страна сыграла важную роль в создании этого корабля.

"Русский след"

В России популярен тезис о том, что "Россия – континентальная держава", а между тем в мире существует такая вещь, как отечественная школа проектирования авианосцев. Если оставить за рамками рассмотрения ЕС, то в Евразии авианосцы есть у Китая (два в строю, один в постройке), Индии (два), России (один) и Таиланда (один). Из них к нашей стране не имеет отношения только китайский "Фуцзянь", который построен скорее в американской "традиции", и тайский "Шакри Нарубет". Остальные или построены в СССР и России ("Кузнецов", "Ляонин", "Викрамадитья"), или принадлежат к отечественной конструкторской школе ("Шаньдун", отчасти "Викрант").

Ее отличительные признаки – трамплин для взлета, во всю палубу, ангар примерно на всю авиагруппу (на западе часть самолетов уходит на палубное базирование), мощное оборонительное оружие, в том числе ракетное. Все это у "Викранта" тоже есть. Но дело не только в этом.

Корабль создавался при активном участии Невского проектно-конструкторского бюро (Санкт-Петербург), которое участвовало в создании авиационно-технического комплекса.

И надо признать, что НПКБ сделало свою работу хорошо, во-первых, и сохранило некоторые компетенции в работе над авианосцами, во-вторых. Более того, выполнялась проработка постройки такого по основным размерениям корабля на стапеле "А" Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Проработка показала, что авианосец с корпусом "Викранта" на этом стапеле построить можно, он на нем нормально "собирается", а рисунки с этой проработки даже можно найти в интернете.

"Балтийский завод" не использует современную технологию постройки корабля из блоков, там их строят строительным способом, как в старые времена. Но и "Викрант" строился так же. На стапеле "Балтийского завода" нельзя смонтировать на корпусе корабля боковые спонсоны – расширения, на которых стоит палуба и надстройка-"остров". Но "Викрант" спускали на воды без них и потом достраивали на плаву. Занятным образом, в "Викранте" есть не только "русский след", но и подсказка относительно того, как небольшие легкие авианосцы могли бы строиться у нас. Чего России не хватает, чтобы построить такой же корабль?

Главной энергетической установки (ГЭУ). Если в целом "Викрант" больше всего общего имеет с отечественными кораблестроительными традициями, то ГЭУ там чисто американская и построена по американским принципам.

Если у СССР и России все авианесущие корабли имели котлотурбинные установки, где пар из котлов приводит во вращение паровые турбины (не построенный "Ульяновск" сразу же должен был быть атомным), то "Викрант" имеет газотурбинную энергетическую установку из американских турбин, по две из которых работают на один вал с гребным винтом. Такая схема несоизмеримо проще, чем котлотурбинная, и намного эффективнее, но тут уже ничего не сделать, турбин нужной мощности и редукторов к ним в России не производят. И это то, что отделяет нас от своего легкого авианосца, похожего на индийский.

Есть и еще одно соображение. "Викрант" маленький. В наших северных морях не редкость сильные шторма, а единственный способ эффективно побеждать качку – наращивание размеров корабля. При этом стапель "А" на "Балтийском заводе" корпуса с размерениями ощутимо больше, чем у "Викранта", строить не позволит, места нет.

Однако, предположительно, есть некоторые решения с формой подводной части корпуса, которые позволили бы "обмануть судьбу" и все-таки построить подобный по тактико-техническим характеристикам, но более мореходный корабль. Их, конечно, необходимо проверять, но с высокой степенью вероятности от своего легкого авианосца Россию отделяет только необходимость иметь турбины по 40-45 тыс. лошадиных сил максимальной мощности и соответствующие редукторы. У нас даже катапульту есть где произвести, и кадры есть для этого. Кстати, с котлотурбинной установкой можно строить прямо сейчас, без всяких дорогих и сложных исследований, там же, на "Балтийском заводе".

Крылья над морем

Индия стала четвертой страной в мире, после США, Китая и Великобритании, имеющей два авианосца в строю. С учетом того, что в надводных силах Индии более чем достаточно кораблей для формирования авианосных групп, Индия в силах отправить в бой две полновесных авианосных ударных группы. При этом, ВМС Индии, которые в своих подходах во многом копируют ВМФ СССР (адмирала С.Г. Горшкова даже однажды назвали "отцом индийского флота", причем индийский же автор), основной ударной силой вдали от берега будут, видимо, корабли с управляемым ракетным оружием, а не палубная авиация, как у американцев.

Но это не делает авианосцы менее важными.

Авиаразведка на сотни километров в любую сторону, борьба с вражеской авиаразведкой, уничтожение авиации противника над морем, на большом расстоянии от своих кораблей, уничтожение одиночных слабовооруженных надводных целей, ракетно-бомбовые удары по берегу там, где нет рядом своих аэродромов, защита с воздуха морского десанта и авиаудары в его интересах. Все эти возможности ВМС Индии "Викрант" только что удвоил. И эти возможности вооруженным силам дают только авианесущие корабли, у стран без авианосцев их нет вообще. России остается только порадоваться тому, что на этом проекте наша страна получила немалый опыт, который когда-то, возможно, пригодится и нашему флоту.

Александр Тимохин