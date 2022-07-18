Войти
ТАСС

Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется

506
1
0
Комплекс НИТКА на военном аэродроме в Саках
Комплекс НИТКА на военном аэродроме в Саках.
Источник изображения: © Алексей Павлишак/ТАСС

Это связано с тем, что воздушное пространство над полуостровом и морем отдано самолетам, решающим боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Использование "авианосца" в Саках - наземного испытательного тренировочного комплекса (авиационного) НИТКА - для подготовки летчиков палубной авиации Северного флота пока не планируется. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"Использование комплекса НИТКА в Крыму для подготовки летчиков палубной авиации в текущем году пока не планируется, в том числе из-за того, что воздушное пространство над полуостровом и морем отдано самолетам, решающим боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В России 17 июля ежегодно отмечается День авиации Военно-морского флота.

Осенью 2021 года на комплексе НИТКА в Саках прошли подготовку летчики 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка на самолетах Су-33 и Су-25УТГ и 100-го ОКИАП на самолетах МиГ-29К/КУБ морской авиации Северного флота. Как сообщала пресс-служба, они выполнили полеты с посадкой на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера. Тогда к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь летчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации.


Про комплексы НИТКА и авианосец

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации по существующим регламентам должны получить допуск к ним. Для их подготовки могут использоваться два комплекса НИТКА в Саках и в Ейске.

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны летной палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирала Кузнецова".

В феврале 2017 году корабельная авианесущая ударная группа СФ вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Кузнецова" впервые в новейшей истории ВМФ России была задействована в военной операции в Сирии. В боевой работе участвовали главным образом пилоты 279-го ОКИАП.

В настоящее время "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" находится в ремонте в доке 35-го судоремонтного завода (филиал Центра судоремонта "Звездочка").

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29К
НИТКА
Су-25
Су-33
Проекты
Авианосец
пр. 1155
СФ
Похожие новости
12.11.2021
Летчики палубных МиГ-29 завершили подготовку на комплексе НИТКА в Крыму
11.10.2021
Источник: палубные истребители МиГ-29 прилетели на наземный "авианосец" в Крым
09.08.2021
Палубные истребители Севфлота выполнили перелет на "наземный авианосец" в Крыму
12.05.2021
"Адмирал Кузнецов" может получить не в полной мере испытанный радиотехнический комплекс
05.05.2021
Источник: новый комплекс НИТКА в Ейске может начать функционировать в 2023 году
27.11.2019
Катастрофа "Курска" могла стоить жизни летчикам
1 комментарий
№1
18.07.2022 11:58
Так что с комплексом Нитка-2 в Ейске, почему несмотря на затраченные сотни миллиардов рублей комплекс не используется для подготовки летчиков палубной авиации?
На всю Россию два не полных полка палубной авиации, для которых имеется два тренировочных комплекса Нитка-1 в Саках и Нитка-2 в Ейске и ни один не использовался по назначению, а пилоты почти год не проходят тренировки.
Кому нафиг нужна такая палубная авиация которая ни летать ни воевать не умеет...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 13:10
  • 29253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 12:55
  • 102
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 12:27
  • 2
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 11:23
  • 3
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой
  • 18.07 04:43
  • 55
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 04:30
  • 1
F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин
  • 18.07 04:28
  • 1
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму
  • 18.07 04:21
  • 28
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 18.07 01:45
  • 1
Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
  • 18.07 01:02
  • 1
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 17.07 17:40
  • 36
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»