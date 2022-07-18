Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется

Это связано с тем, что воздушное пространство над полуостровом и морем отдано самолетам, решающим боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Использование "авианосца" в Саках - наземного испытательного тренировочного комплекса (авиационного) НИТКА - для подготовки летчиков палубной авиации Северного флота пока не планируется. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"Использование комплекса НИТКА в Крыму для подготовки летчиков палубной авиации в текущем году пока не планируется, в том числе из-за того, что воздушное пространство над полуостровом и морем отдано самолетам, решающим боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В России 17 июля ежегодно отмечается День авиации Военно-морского флота.

Осенью 2021 года на комплексе НИТКА в Саках прошли подготовку летчики 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка на самолетах Су-33 и Су-25УТГ и 100-го ОКИАП на самолетах МиГ-29К/КУБ морской авиации Северного флота. Как сообщала пресс-служба, они выполнили полеты с посадкой на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера. Тогда к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь летчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации.

Про комплексы НИТКА и авианосец

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации по существующим регламентам должны получить допуск к ним. Для их подготовки могут использоваться два комплекса НИТКА в Саках и в Ейске.

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны летной палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирала Кузнецова".

В феврале 2017 году корабельная авианесущая ударная группа СФ вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Кузнецова" впервые в новейшей истории ВМФ России была задействована в военной операции в Сирии. В боевой работе участвовали главным образом пилоты 279-го ОКИАП.

В настоящее время "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" находится в ремонте в доке 35-го судоремонтного завода (филиал Центра судоремонта "Звездочка").