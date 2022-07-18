Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае нападения на Крым

Волгоград. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что если угрозы нападения на Крым со стороны Киева будут реализованы, то для всех наступит одномоментно "судный день", от которого укрыться будет сложно.

На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде Медведев прокомментировал намерения Киева "продолжать кампанию, как принято сейчас говорить, до последнего украинца". По его словам, это, безусловно, приведет к краху существующего политического режима. "Это несмотря на то, что они пытаются огрызаться, а отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имею в виду нападение на Крым, и так далее", - сказал Медведев.

Он добавил: "Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно".