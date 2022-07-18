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РИА Новости

Ученые из РФ показали уникальный материал, которого не было на "Фукусиме-1"

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АЭС "Фукусима-1"
АЭС "Фукусима-1".
Источник изображения: © AP Photo / Hiro Komae

МОСКВА, 17 июля/ Радио Sputnik. Ученые из Научно-исследовательского технологического института имени А.П. Александрова (НИТИ) показали журналистам телеканала "Звезда" "жертвенный материал", разработанный для предотвращения последствий протечек на АЭС.

"Если бы в этих блоках (на японской АЭС "Фукусима-1", – ред.) под реакторами стояли устройства локализации расплава, таких катастрофических последствий удалось бы избежать. Это слиток, полученный на наших установках, и бетон, над которым была зона расплава на нашей модели. И мы видим результат взаимодействия бетона с расплавом", – рассказал начальник отдела исследования тяжелых аварий НИТИ Вячеслав Альмяшев.

Свойства материала проверили, воссоздав в лабораторных условиях "маленький Чернобыль". При температуре около 2 500 градусов Цельсия ученые изучили взаимодействие расплава с различными материалами.

"Все работы по "жертвенным материалам" велись нашими специалистами. Интерес к этому стенду в свое время проявляли французские, японские, южнокорейские заказчики. Мы вели работы и в их интересах. А сегодня ловушка – это уже стандарт. Об этом уже не говорит никто, как о чем-то таком необычном. По-другому АЭС уже не строят", – рассказал журналистам генеральный директор НИТИ Олег Пыхтеев.

В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высотой до 15 метров и выше.

Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов.

Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. Для недопущения выброса радионуклидов над энергоблоком возвели защитный купол.

Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыльской АЭС.

После дезактивации жителям близлежащих домов разрешили вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни.

По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" – компании ТЕРСО – окончательная ликвидация последствий аварии может занять до 40 лет.

Жертвами стихийного бедствия с учетом пропавших без вести стали 22,2 тысячи человек.

В марте радио Sputnik сообщало, почему на АЭС "Фукусима-1" сработала пожарная сигнализация.

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Страны
Россия
Южная Корея
Япония
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